Hakkari'de lojman inşaatında çökme meydana geldi; 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde gümrük kapısı lojmanı inşaatının 4’üncü katında meydana gelen çökmede 3 işçi yaralandı. İşçiler ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüksekova İlçesi’ne 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran’a sınır olan Esendere Beldesi’nde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 51 bin 500 metrekarelik alan üzerinde 2014 yılının başlarında inşatına başlanılan kompleksin lojman kısmında çökme meydana geldi. İnşaatın dördüncü katında meydana gelen çökmede işçilerden Taner İşleyen, İslam Akgül ve Yasin Akkuş yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.