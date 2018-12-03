T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de lise öğrenciler karlı yaylalarda doğa yürüyüşü yaptı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, doğa yürüyüşü yaptı

03 Aralık 2018 14:09

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin öğrencileri, doğa yürüyüşü yaptı. Karlı yaylalarda 22 kilometre yürüyen öğrenciler, çevreyi tanıma imkanı buldu.
Yüksekova\'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde \'Doğa Yürüyüşü Kulubü\' ilk etkinliklerine \'trekking\' yaparak başladı.Yüksekova ilçe merkezinde başlayan yürüyüş, Güllüce, Bulgurlu ve Garan Vadisi yaylalarına kadar devam etti. Karlı yaylalarda 22 kilometre yürüyen 17 öğrenci, yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. Öğrenciler yürüyüşün ardından ilçeye döndü.
Doğü yürüyüşüne çıkan öğrenciler, yürüyüş boyunca eğlendiklerini ve spor yaptıklarını dile getirirken, okulun eğitmen öğretmeni Kahraman Aytan ise öğrencilere doğa bilinci aşılamak ve çevreyi tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Aytan, \"Yürüyüşümüz Yüksekova ilçe merkezinden başlayıp, Güllüce, Bulgurlu ve Garan Vadisi yaylasına kadar sürdü. Oldukçe keyifli geçen yürüyüşün ardından tekrar ilçeye döndük. Amacımız, öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA Hakkari DHA HAKKARİ YüksekovaEsendereProgramlı Anadolu LisesiKarlıYüksekovaYürüyüşü KulubüGüllüce BulgurluGaran VadisiDoğüKahraman AytanAytanOldukçeAmacımızFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24