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Yaşam

Hakkari'de kepenk kapama eylemi

İran asıllı teröristin cenazesi ülkesine geri gönderilmesine izin verilmeyince bugün de Hakkâri de işyerleri kepenklerini kapadı.

13 Eylül 2008 03:00

Hakkâri’de bir grup, terör örgütü mensubu İran uyruklu bir teröriste ait cenazenin İran’a götürülmesine izin verilmediği iddiasıyla dün gece gösteri yaparken, fırın ve eczaneler dışında işyerlerinin kepenkleri açılmadı.

Bingöl’deki çatışmada ölen İran asıllı ‘Serhat’ kod adlı Şirzat Parzayi adlı teröristin cenazesinin, İran’a götürülmek üzere Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi morgundan alındığını, ancak Van’ın Gevaş ilçesinden geri çevrildiğini öne süren bir grup PKK sempatizanı, dün gece saat 23.30'da Hakkari ve Yüksekova’da gösteri düzenledi. Hakkari’de kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde, Yüksekova’da ise ara sokaklarda toplanan grup, terör örgütü lehine Kürtçe, ‘şehitler ölmez’ sloganları atarak yürüdü. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. Ara sokaklara kaçışan göstericiler, polis ekiplerine de taşlı saldırıda bulundu.
Hakkari kent merkezinde bugün de kepenkler açılmadı. Eczane ve fırınların dışında tüm işyerlerini kapalı olduğu Hakkari’de geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlendi

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