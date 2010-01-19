T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hakkari'de kayıtlı internet kafe yok!

Türkiye'de kayıtlı 19 bin 800 internet kafenin yaklaşık yüzde 10'u İstanbul'da faaliyet gösterirken, Hakkari'de tek kafe bulunmuyor.

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Türkiye'de kayıtlı 19 bin 800 internet kafenin yaklaşık yüzde 10'u İstanbul'da faaliyet gösterirken, Hakkari'de kayıtlı bir tek ''sanal mekan'' bulunmuyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) verilerinden yapılan derlemelere göre, 2009 sonu itibariyle Türkiye'de kayıtlı internet kafe sayısı, genel olarak il nüfusuna paralellik oluştururken, Doğu ve Güneydoğu illerinde bu durum değişiyor. 258 bin nüfuslu Hakkari'de kayıtlı internet kafe bulunmazken, 75 bin nüfuslu Bayburt'ta 35 "sanal mekan" kayıtlı olarak hizmet veriyor.

Türkiye'de kayıtlı 19 bin 800 internet kafenin yüzde 10'u İstanbul'da yer alırken, bunu İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya izliyor.

Öte yandan kayıtlı ''sanal mekan'' sayısının en az olduğu iller arasında Şırnak, Ardahan, Tunceli ve Bayburt yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24