Hakkari'de kayıtlı internet kafe yok!

T24 - Türkiye'de kayıtlı 19 bin 800 internet kafenin yaklaşık yüzde 10'u İstanbul'da faaliyet gösterirken, Hakkari'de kayıtlı bir tek ''sanal mekan'' bulunmuyor.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) verilerinden yapılan derlemelere göre, 2009 sonu itibariyle Türkiye'de kayıtlı internet kafe sayısı, genel olarak il nüfusuna paralellik oluştururken, Doğu ve Güneydoğu illerinde bu durum değişiyor. 258 bin nüfuslu Hakkari'de kayıtlı internet kafe bulunmazken, 75 bin nüfuslu Bayburt'ta 35 "sanal mekan" kayıtlı olarak hizmet veriyor.



Türkiye'de kayıtlı 19 bin 800 internet kafenin yüzde 10'u İstanbul'da yer alırken, bunu İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya izliyor.



Öte yandan kayıtlı ''sanal mekan'' sayısının en az olduğu iller arasında Şırnak, Ardahan, Tunceli ve Bayburt yer alıyor.