Hakkari'de 'Kardeşlik Sınır Tanımaz' projesi tanıtım programı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından desteklenen İdareci ve Bürokratlar Derneğinin geliştirdiği ‘Kardeşlik Sınır Tanımaz’ projesi tanıtım programının 4’üncüsü Hakkari’de yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Kardeşlik Sınır Tanımaz\' projesinin tanıtım programına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başbakanlık Müsteşarı Saddetin Kılıç, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Prof. Dr. Şakir Gözütok, Siir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Yardımcı Doç. Dr.Tahir Yaşar, Hakkari kanaat önderlerinden Abdulkadir Kızılkaya, HATSO Başkanı Servet Taş, muhtarlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Konferans, Hakkari Üniversitesi Rektör Danışmanı Kerim Engin’in Kuran-ı Kerim tilavetini okumasıyla başladı. Konferansta ilk konuşmayı yapan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, Diyarbakır ile Kahramanmaraş’ta olduğu gibi Hakkari’de de birlik beraberlik ve huzurun adresi olduğunu söyledi. Can,\"Bizim küçük anlamda gideceğimiz bir Hakkarimiz, büyük anlamda gideceğimiz başka bir Türkiyemiz yok. Şimdi kardeşlik dediğimiz zaman iki şeyi ifade ediyoruz. Bir tanesi kan bağı. Ama kardeşlik sadece kan bağı ile değil, ülkü birliği, millet ve din birliğiyle bir arada bulunmaktır. Çünkü biz kardeşiz bizim ayrı ve gayrımız yok. Benim Hakkarimin dağlarında spor faaliyetleri yapılması gerekirken, neden terör olayları ile anılsın. Biz FETÖ\'ye , PKK\'ya rağmen hep birlikte yaşayacağız. Kimse asla aramıza nifak sokamayacak bizim kardeşliğimiz ebediyen sürecektir. Burada terör örgütlerine sesleniyorum. Diyoruz ki; siz her ne kadar bu huzuru bozmak isteseniz de Hakkari kendi kaderini kendi belirleyecek\"dedi

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, birlik ve beraberliğin önemini anlattı. Vali Toprak, \"Birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimizi sevdiğimiz zaman ülkemiz şehrimiz ve ilçemiz daha güçlü olur ve huzur dolu bir yer olur.Hakkari\'ye geldiğimden beri ilk günümüz, ilk saatimiz, hatta ilk dakikamızdan itaberen vatandaşlarımızla hep bir arada olduk. Hakkarili vatandaşlarımızdan büyük bir sevgi ve muhabbet gördüm. Ben geldiğimde sokağa çıkma yasağı kalkalı bir kaç gün olmuştu. Buna rağmen halkımızın bizlere göstermiş olduğu sevgi ve saygı beni çok mutlu etti. Orman ve Su işleri Bakanmız buradaydı. Esnafı ziyaret ettik, ziyaret sırasında vatandaşlarımız benimle ilgili güzel sözler söyledi. Yaşlısı, genci hatta HDP\'lisi bile benimle ilgili Bakan beye \'Biz valimizi çok seviyoruz. Çok çalışkan bir valimiz var\' dedi. Ben de gurur duydum. Allah razı olsun hepsine sevgilerimizi saygılarımı sunuyorum. Vatandaşlarımız bize karşı sevgi ve saygısı adeletli bir yönetimden kaynaklı.Yani burada adalettan saptırıldığı an siz yılın 365 günü sabahtan akşama kadar isteğiniz kadar \'Kardeşlik\' deyin. Bunun hiç bir önemi yok. Vatandaş öncelikle icraata bakar. Benim birinci hedefim halkımız. Başka hiçbir kriter tanımıyorum. Vatandaşlarımıza adalet içerisinde davranabiliyorsak, hizmet edebiliyorsak zaten kardeşlik kendiğinden pekişir\" diye konuştu

