Hakkari'de karakola saldırı: 1 korucu şehit oldu, 10 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'de jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda 1 korucu şehit oldu, 6'sı asker, 9 kişi de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre ilk tespitlere göre 10 PKK'lının öldürüldüğü öğrenildi.

Hakkari'de karakola saldırı

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir grup terörist tarafından Güzelkonak ve Şapatan Jandarma karakolları ile Durak Piyade Hudut Bölük Komutanlığı'na uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla eş zamanlı taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi.

Taciz ateşi devam ettiği sırada, Şemdinli-Yüksekova karayolundaki Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığı'na bir kamyonet ile gelen teröristlerin karakola saldırı girişiminde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

''Bununla eş zamanlı olarak çevreden karakola yoğun ateş açılmış, çıkan çatışmada ilk tespitlere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan bazı teröristlerin takibine ve arazi tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Çatışmalar sırasında 6 askerimiz hafif şekilde yaralanmıştır.''

Açıklamada, saldırının ardından bölgeye kobra helikopterleri sevk edildiği ve bir özel kuvvet taburu ile bir jandarma özel harekat bölüğünün havadan karakola indirildiği ifade edildi.

Köylüleri canlı kalkan yaptılar

Kirpi araçları ve polis özel harekat timlerinin de karakola takviye olarak gönderildiği vurgulanan açıklamada, saldırının detaylarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

''İlk bilgilere göre, teröristlerin sivil kıyafetle karakola yapacakları saldırıya, destek olmaları yönünde köylüleri ve korucuları tehdit ettikleri, ancak vatandaşların sağduyulu davranarak destek vermemeleri üzerine Güzelkonak köyünde teröristlerle korucular arasında silahlı çatışma çıktığı ve bu çatışmada bir korucunun şehit olduğu, 2 korucu ile bir vatandaşımızın yaralandığı tespit edilmiştir.

Köylülerimizi canlı kalkan olarak kullanmak suretiyle meskun mahalden karakola yapılan saldırı girişimine, güvenlik kuvvetlerimiz halkımızın desteği ile gereken cevabı vermiştir."

Karakola bombalı araçla saldırı

Diyarbakır’da ise jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saldırı saat 19.00 sıralarında gercekleştirildi. Tepeköyü Jandarma Karakolu’nun önüne gelen bir otomobil, tüm uyarılara rağmen durmadı.

Nöbetçi askerin ısrarı üzerine araçtan inen sürücü, aracı bırakarak köye doğru kaçtıktan sonra araç infilak etti. Aynı anda karakola atılan bir roket nedeniyle 1 asker hafif yaralandı.

Olayla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, ‘nöbetçi askerin dikkatinin bır faciayı önlediğini’ belirtti. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını kaydeden Toprak, “Özel harekat timlerı bölgeye indirildi. Operasyon havadan da destekleniyor. Araç muhtemelen uzaktan kumanda ile patlatıldı" dedi.