TSK sınır ötesi operasyona mı hazırlanıyor?

Diyarbakır'da 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'ne 4 farklı ilden 25'ten fazla askeri uçak iniş yaptı. Uçakların PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına yönelik düzenlenecek operasyonda görev alacakları ileri sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre; Doğu ve Güneydoğu'da artan PKK saldırılarının ardından bölgede PKK'lıları etksiz hale getirmek için operasyonlar sürürken, Diyarbakır'daki 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nde da son ayların en yoğun hareketliliği yaşanıyor. Üsse son 3 gün içinde Eskişehir, Bandırma, Amasya ve Konya'dan gönderilen 25'ten fazla savaş uçağı iniş yaptı.

Savaş uçaklarının önümüzdeki günlerde yapılması planlanan sınırötesi hava harekatı için Diyarbakır'daki filoya takviye olarak gönderildiği öğrenildi. PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarına 2 hafta içerisinde kapsamlı bir hava harekatının yapılmasının planlandığı ileri sürüldü. Son 3 günden bu yana Diyarbakır hava sahasındali yoğunluk dikkat çekerken, harekata katılacak savaş uçaklarının sık sık eğitim uçuşları yaptığı belirtildi.

Diyarbakır'a Eskişehir'den 'Panter' olarak adlandırılan 111'inci Saldırı Filosu, Amasya'dan 'Tunç' olarak adlandırılan 151'nci Bombardıman ve 'Akıncı' olarak adlandırılan 152'nci Önleme Filosu ile Bandırma 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı gece görüş ve vuruş kabiliyetine sahip 'Yarasa' isimli 161'inci Bombardıman Filosu'nun geldiği öğrenildi. Olası sınırötesi harekatın Diyarbakır'da sabit olarak bulunan Pars ve Atmaca filolarının öncülüğünde yapılacağı belirtildi.

25'ten fazla savaş uçağının konuşlandırıldığı Diyarbakır'daki üsse geçtiğimiz günlerde CASA tipi bir askeri uçakta indi. CASA tipi uçakla ise yaklaşık 200 bordo bereli askerin Diyarbakır'a getirildiği belirtildi. Diyarbakır'da konuşlandırılan savaş uçaklarının Hakkari'de 7 taburla düzenlenen operasyona destek verdiği de öğrenildi.