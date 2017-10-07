Hakkari'de jandarma ve polisten ortak operasyon

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Ekim günü, merkez Ördekli ile Kaymaklı Köyü\'ndeki Sütlüce ve Doğanlı mahallelerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 1 bombası, 1 bilgisayar, 1 flash bellek, 1 akü, 4 örgütsel döküman, 20 adet Kalaşnikof mermisi, 9 milimetre çapında 60 adet mermi, M16 otomatik silaha ait 20 mermi, 1 şarjör, 2 örgütsel kıyafet, 2 sırt çantası, 1 çadır, 1 akü, 20 pil, 1 şemsiye ve çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.