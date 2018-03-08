Hakkari'de jandarma ve polis kadınlara gül ve karanfil dağıttı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadınlara gül ve karanfil dağıtıp, günlerini kutladı.

Türkiye\'nin dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, gün dolayısı ile Hakkari\'de görev yapan jandarma ve polis ekipleri de kadınları unutmadı. Ekipler, kent merkezinde kadınlara gül ve karanfil dağttıktan sonra, Depin Polis Kontrol Noktası\'na geçti. Yolda geçen araçları durdurup kadınlara gül dağıtan jandarma ve polis, kadınların günlerini kutlayıp bir süre sohbet etti.



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