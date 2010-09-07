-HAKKARİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİ HAKKARİ (A.A) - 09.07.2010 - Hakkari'de BDP tarafından yapılan basın açıklamasının ardından bazı göstericiler, bir bankaya ait ATM'yi ateşe verdi. Bulvar Caddesi'ndeki BDP İl binası önünde toplanan, BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ile Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Caddesi'nde belediye binası önüne kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasının ardından dağılan gruptan bazı kişiler, aynı cadde üzerinde bulunan bir bankaya ATM'yi ateşe verdi. Göstericilerin taşlı saldırısı sonucu da bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Polisin müdahalesinin ardından grup ara sokaklara dağıldı. Olaylarla ilgili bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.