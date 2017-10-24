Hakkari'de Irak sınırında hain tuzak: 1 şehit (2)

ŞEHİT ÜSTEĞMENE İÇİN TÖREN

Hakkariİ\'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstikam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzendi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komtanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit üsteğmen Köreke\'nin cenazesi tören alanına gelişinin ardından özgeçmişi okundu. Daha sonra şehit Köreke için dua okudu. Duanın ardından Şehit Köreke\'nin cenazesi bir süre askerlerin omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin\'in Tarsus ilçesine uğurlandı.



