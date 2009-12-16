Hakkari'de iki aile çatıştı: 1 ölü, 7yaralı

Hakkari'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen iki ailenin üyeleri, akşam saatlerinde kent merkezinde daha önceki bir husumetten dolayı tartıştı.

Evlerinin bulunduğunu Taşbaşı köyünde tekrar bir araya gelen iki ailenin üyeleri bir birlerine silah ve taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada, ilk belirlemelere göre ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahla vurularak öldüğü, 7 kişinin ise çeşitli yerlerinde yaralandığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kavgada yaralıların Hakkari ve Van'daki hastanelere sevk edildiği, köyde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.