T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hakkari'de iki aile çatıştı: 1 ölü, 7yaralı

16 Aralık 2009 02:08

Hakkari'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen iki ailenin üyeleri, akşam saatlerinde kent merkezinde daha önceki bir husumetten dolayı tartıştı.

Evlerinin bulunduğunu Taşbaşı köyünde tekrar bir araya gelen iki ailenin üyeleri bir birlerine silah ve taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada, ilk belirlemelere göre ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahla vurularak öldüğü, 7 kişinin ise çeşitli yerlerinde yaralandığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kavgada yaralıların Hakkari ve Van'daki hastanelere sevk edildiği, köyde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24