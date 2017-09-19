Hakkari'de  çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hakkâri Buzul Dağları güneyinde devam eden ve bugüne kadar 37 mağaranın tespit edildiği \"Şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol \" Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. TSK, operasyon kapsamında bugün çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen silah mühimmat ve malzemeler şu şekilde:\" 18 Eylül tarihinde Dağ Komando Tugay Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mağarada teröristlere ait aşağıda belirtilen silah mühimmat ve malzemeler ele geçirilmiştir: 2 adet RPG-7 Roketatar, 4 adet RPG-7 roket başlığı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet 7,62 mm. Biksi makineli tüfek, 1 adet Biksi makineli tüfek yedek namlusu ve 800 adet Biksi mühimmatı, 451 adet 7,62 mm Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ve 16 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 11 adet el bombası, 30 adet elektrikli fünye, 1 adet el yapımı patlayıcı basma düzeneği ve 3 adet el yapımı patlayıcı kumandası, 1 adet gece görüş gözlüğü, 1 adet 4 kwa jeneratör\"



