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Hakkari'de  çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hakkâri Buzul Dağları güneyinde devam eden  ve bugüne kadar 37 mağaranın tespit edildiği  "Şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol " Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı

19 Eylül 2017 01:39

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hakkâri Buzul Dağları güneyinde devam eden  ve bugüne kadar 37 mağaranın tespit edildiği  \"Şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol \" Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. TSK, operasyon kapsamında bugün  çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi. 

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri  sırasında ele geçirilen  silah mühimmat ve malzemeler şu şekilde:\" 18 Eylül tarihinde Dağ Komando Tugay Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mağarada teröristlere ait aşağıda belirtilen silah mühimmat ve malzemeler ele geçirilmiştir: 2 adet RPG-7 Roketatar, 4 adet RPG-7 roket başlığı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet 7,62 mm. Biksi makineli tüfek, 1 adet Biksi makineli tüfek yedek namlusu ve 800 adet Biksi mühimmatı, 451 adet 7,62 mm Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ve 16 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 11 adet el bombası,  30 adet elektrikli fünye, 1 adet el yapımı patlayıcı  basma düzeneği ve 3 adet el yapımı patlayıcı  kumandası, 1 adet gece görüş gözlüğü, 1 adet 4 kwa jeneratör\"
 
 

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