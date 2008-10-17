Hakkâri’de çatışma: 5 ŞEHİT

Önceki akşam teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit düştü. Bölgeye asker sevk eden bir helikopterin düşmesi sonucu da bir onbaşı şehit oldu, Tugay Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 15 güvenlik görevlisi yaralandı.



Hakkâri’de önceki akşam teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit düştü. Bölgeye asker sevk eden bir helikopterin inişi sırasında düşmesi sonucu da bir güvenlik görevlisi şehit oldu, Kayseri 1. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük’ün de aralarında bulunduğu 15 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.



Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasına göre, önceki akşam 20.30 sıralarında, bir komando bölüğü Hakkâri’nin Kavaklı bölgesinde teröristlerin muhtemel bulunabileceği yerlere operasyon düzenlerken bir patlama oldu.



Şiddetle karşılık verildi



Ardından açılan ateş sonucu Uzman Çavuş Ferhat Erdin (Amasya), Komando Er Ferdi Sefa Kılıç (İzmir), Komando Er Umut Çiftçi (İzmir) ve Er Hasan İrkoç (Muş) şehit oldu. Ateşe şiddetle karşılık verilmesi üzerine kaçan teröristlerin yollarını kapatmak için bölgeye helikopterlerle birlik sevk edildi.



Pervane ağaca takıldı



Ancak helikopterlerden birinin pervanesi, iniş sırasında karanlığın da etkisiyle ağaca takıldı.

Dengesinin bozulmasıyla nişancı olduğu belirtilen Piyade Onbaşı Orhan Marhan, helikopterden düştü. Helikopterin altında kalarak ağır yaralanan Marhan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Komutan dağda görevdeydi



Bu kez operasyonun dikkat çekici bir boyutu daha vardı: Hakkâri'nin Kavaklı bölgesindeki operasyona destek vermek üzere bölgeye takviye ekiple giden Birinci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük de askeriyle sıcak çatışmaya girdi.



Tuğgeneral, içinde bulunduğu helikopterin arızalanıp düşmesi sonucu yaralandı. Komando tugayları arasında yapılan rotasyon kapsamında Kayseri'deki Birinci Komando Tugay Komutanlığı'ndan Hakkâri'ye geçen tuğgeneral Küçük, buradaki görevinin henüz ilk günündeydi. 30 Ağustos'ta generalliğe yükselen Küçük'ün, birliğin başında salı günü Hakkâri'ye geçtiği öğrenildi.



Helikopterin inerken kuyruğunu kayaya çarpması sonucu arızalandığı belirtildi. Helikopterin isabet aldığı da iddia ediliyor. Küçün'ün bacağının kırıldığı ve omurgasında ezilme olduğu ifade ediliyor.



5 terörist vuruldu



Bölgede operasyonlar devam ederken Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Derecik bölgesinde de Irak sınırına dört kilometre mesafede bir grup terörist tespit edildi ve dört terörist etkisiz hale getirildi.



Şırnak ili Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonlarda da bir terörist etkisiz hale getirildi.



Mayın patladı: 1 ölü



Bitlis kırsalında da kimliği belirlenemeyen bir kişi, bastığı mayının patlaması sonucu öldü. Ayrıca Hakkâri’nin Şemdinli kırsalında mayına basan bir güvenlik görevlisi yaralandı.

