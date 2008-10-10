Hakkâri'de bir bebek ihmalden öldü iddiası

Bir günde 13 bebek öldü, 28'i karantinada

Hakkâri'de Şükrü Aksu, ilk çocuğuna hamile olan ve doğum sancısı çeken bir yıllık eşi 19 yaşındaki Nuriye Aksu'yu 4 gün önce ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesi Doğum Servisi'ne götürdü. Nuriye Aksu'yu muayene eden doktorlar, Aksu'nun normal doğum yapabileceğini belirterek servise aldırdı. İddialara göre yakınlarına hasta odasında refakatçi olarak bulunmalarına da izin verilmedi. Bekleme salonunda bekleyen Şükrü Aksu, eşinin odaya gitmesinden kısa süre sonra çığlıklarını duyduklarını, odaya gittiklerinde ise eşi Nuriye Aksu'nun kendi başına doğum yaptığını ve bir kız çocuğu dünya getirdiğini, bunun üzerine çağırdığı 2 hemşirenin odaya gelerek müdahalede bulunduğunu ancak bebeğin 11 saat sonra öldüğünü ileri sürdü.Nuriye Aksu'nun eşi Şükrü Aksu, bebeğin doktor ve ebelerin ihmali yüzünden öldüğünü iddia ederek durumu bir dilekçe ile Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. Aksu, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, ``Sorumlular hakkında davcıyım ve bu konunun peşini bırakmayacağım. Odaya gelen hemşireleri de yine ben odalarına giderek çağırdım Onlar da koşarak gelip, bebeğe müdahale ettiler. Ve o esnada bir ebe geldi. Bana da eşimin kanını laboratuvar götürdüğünü söyledi. Oysaki doğumdan önce eşimin kanını benim götüreceğimi söylemişti. Eşim çok korkmuştu. 15 dakika sonra nöbetçi amirden yardım istedim ama herhangi bir işlem yapılmadı. Çocuğum yeni doğan servisine, eşim de Doğum servisine yatırıldı. Eşimin psikolojisi çok bozuldu. Bebeğim ise 11 saat sonra öldü'' dedi.Sağlık Müdürü Dr. Turhan Sulhan ise konu ile soruşturma başlatıp tarafların ifadelerinin alınacağını söyledi.