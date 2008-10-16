HAKKÂRİ'DE BEŞ ŞEHİT!

18 PKK'lı öldürüldü

Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:- Hakkari ili Kavaklı bölgesinde 15 Ekim 2008 tarihinde icra edilen operasyonda görev alan bir komando bölüğünün, teröristlerin muhtemel bulunabileceği yerlere saat: 20.30 civarında manevra yaparken bir patlama olmuş ve bunu takiben teröristlerin açtığı ateş sonucu 4 güvenlik görevlisi şehit olmuştur. Teröristlere şiddetle karşılık verilmesi üzerine, teması keserek kaçmışlardır. Teröristler üzerine açılan yoğun ateş sonucu verdikleri zayiat henüz bilinmemektedir.- Teröristlerin muhtemel kaçış istikametlerini kesmek maksadıyla, helikopterlerle bölgeye gece birlik sevk edilmiştir. Bir helikopterin inişi esnasında meydana gelen teknik arıza sonucu, helikopter kırıma uğramıştır. Bu olayda ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi Şırnak Asker Hastanesinde şehit olmuş, aralarında Tugay Komutanının da bulunduğu 15 personel hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.- Ayrıca, Hakkari ili Şemdinli ilçesi Derecik bölgesinde, Irak sınırına 4 km mesafede bir grup terörist tespit edilmiş, yapılan müdahale sonucu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.- Şırnak ili Cudi Dağı bölgesinde icra edilen operasyon esnasında ise 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.