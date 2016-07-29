Hakkâri'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkâri ve ilçelerinde bazı alanlar, 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bu tedbirler kapsamında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan Koryürek - Samanlı Bölgesi (Samanlı Mah.-94/5-94/7 Batısı, Kıytikkara T.-Koryürek Mah. güneyi, arasında kalan bölge), Mehendi Bölgesi (Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevkii ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge (Aktütün Mahallesi, Dereyanı Mahallesi, Konur Köyü, Uğuraçan Köyü ve Yeşilbayır Mahallesi yerleşim birimleri hariç), Işıklı-Kavuşak Bölgesi (Kızıl Kayalığı, Zahine Kayalığı Doğusu, Güzeldere Mah., Kazan güneyi, Kaynak Mah., Başak Mah., Depi T., Kayalıpınar Mevkii, Pınarlı Mah., Gezgin T., Dutluca Mah., Bey Mah., Hasköy Mah, arasında kalan bölge), Küçe T. - Meydan T. – Yayla T.-2792 Rk.T.- Müzgikaya T. Bölgesi (Yumrutaş Mah.güneyi, Arpalı T.Doğusu, Üçpınar T., 2954 Rk.T.(Karacadağ), Müzgi T., 2792 Rk.T. batısı, Yukarıtülören Y. Doğusu, Uluyol Mah. kuzeyi arasında kalan bölge), Sipendere T.-İskender Sırtları-2904 Rk.T. Bölgesi (Sipendere T., İskender T., Süpürge T. güneyi, Beşevler Mah. kuzeyi, Güldalı köyü kuzeyi arasında kalan bölge), Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski Kırıkdağ Bölgesi (Deryaalsan T. kuzeyi, Küçükmirhamza T., Gonalkaya T., Kandil Dağı, Teke Dağı, Küçüksose T., Kriserbaşı T., Su Mah., Çiçek Dağı, Karisen Deresi güneyi, Halil T., Sümbül Dağı, Çarçola Yaylası, Kargölü mevkisi. arasında kalan bölge),Otluca Kışlası Bölgesi (Tümsek M.kuzeyi, Beresi Tepe, Tuma Tepe, 2872 Rk.T., 2939 Rk.T., Teterhan Sırtı güneyi, Kuzu Tepe, 2729 Rk.Tepe, 2837 Rk. Tepe, Bilmizit mevkisi, Kelmih Tepe, Bilmez Tepe, Nergiz Tepe, Yıldız Tepe, Şive Kör Dağı, Çalagamış Tepe, Yukarı Otluca Mah.Batısı, Uyanık Mah. kuzeyi, Düzce Mah. kuzeyi arasında kalan bölge), Bas Tepe Bölgesi (Yukarı Mezra Mah.Kuzeyi, Beygabir Tepe, 2081 Rk.T., Çalık Mah.Batısı, Güzelköy Mah. güneyi, Beruş Tepe, Sarıkaya Mah. güneyi, Çalagamış Tepe Doğusu, Mezraa Mah. kuzeyi arasında kalan bölge), Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi (Mezra Mah.Batısı, 2422 Rk.T. güneyi, Vatan Tepe Batısı, 2954 Rk.T. kuzeyi, Çalık Mah. arasında kalan bölge), Erdağı Dikenli Bölgesi (Milanjili Tepe, İğdeli Mah., Hakkari-Çukurca yolu Batısı, Dikenli Mah., Akkaya Köyü, Çayırdüzü mevkisi, Avayı Tepe arasında kalan bölge.

Merkez ilçe sınırlarında bulunan Kilile Tepe Bölgesi ( Kilile kuzeyi, Kilile Tepe kuzeyi, Ballık Tepe Batısı ve Ufak Toprak arasında kalan bölge), Cernil Tepe Bölgesi ( Cernil Tepe Kuzey Batısı, Kara Tepe kuzeyi, Otluk Sırtı, Fak Tepe Doğusu, Çeşme Tepe Doğusu, Gafa Tepe, Kovan Tepe ve Arizan Mevkii kuzeyi arasında kalan bölge), Ganizark mevkisi ( Oğul Köyü Yol Kavşağı, Çanaklı Mah. Güney Batısı, Hamza Tepe, Sakar Tepe kuzeyi, Çeşme Tepe, Tabak Tepe, Keven Tepe, Ceylanlı Köyü kuzeyi, Kale Tepe Batısı, Dereli Mah., Sulukayalar, Gölgeli Tepe kuzeyi, Geyik Tepe kuzeyi arasında kalan bölge), Bulhari Tepe Bölgesi (Stokan Mahallesi kuzeyi, Çingil sırtı, Kumtik Tepe, 2118 Rakımlı Tepe, Çimoka Tepe Batısı, Bulhari Tepe Batısı ve Aşağıdereli Mahallesi güneyi arasında kalan bölge), Busindi Dağı Bölgesi [Taşbaşı kuzeyi (1679 Rakımlı Tepe), Keçilik Dağı, Kokulu Tepe (Yoncalı güneyi), Karakaya Mevkii, Şine Köprüsü güneyi (İşbankası Kayalığı), Neçe Sırtı (Doğanlı kuzeyi) ve Elma Kapı Sırtı 1753 Rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge), Meskan Tepe Bölgesi : (Davul Tepe güneyi, Aşağıdereli Mahallesi kuzeyi, Esassız Sırtı, 1276 Rk. Tepe arasında kalan bölge), Kavaklı Bölgesi: Karaağaç Tepe güneyi, Çal Tepe Mahallesi kuzeyi, 2706 Rk. Tepe, 2504 Rk. Tepe, Bergin Tepe, Çoban Dağı, Karanlık Dağ güneyi, Kavaklı Köyü kuzeyi arasında kalan bölge), Meydan Belek Yaylası- Zeynep Tepe Bölgesi: (Kuşyakası Tepesi güneyi, Evliya Tepe güneyi, 3217 Rakımlı Tepe güneyi, Cafer Gediği, Kuzu Dağı, Beyaz Dağı, 2995 Rakımlı Tepe, Çalanan Tepe Batısı, Keremin Tepe Güneydoğusu, 2502 Rakımlı Tepe güneyi arasında kalan bölge) 01 Ağustos 2016 günü saat 00:00:01'den 15 Ağustos 2016 günü saat 23:59:59'a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.''