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Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 6 asker hafif yaralı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Köprülü Köyü yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından askeri konvoya yapılan roketli saldırıda 6 asker hafif şekilde yaralandı

19 Haziran 2018 03:23

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi Köprülü Köyü yakınlarında PKK\'lı teröristler tarafından askeri konvoya yapılan roketli saldırıda 6 asker hafif şekilde yaralandı. 
Buün akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde bulunan Köprülü Köyü Aslanboğazı mevkiinde PKK\'lı teröristler tarafından askeri konvoya roketli saldırı düzenlendi. Roketin askeri araca isabet etmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alınırken, kaçan PKK\'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı oparesyon başlatıldı. 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 
\"18.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 6 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

 

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