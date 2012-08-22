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Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

Patlama, öğlen saatlerinde Şemdinli İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar ile Zorgeçit köyleri arasında meydana geldi

22 Ağustos 2012 17:47

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Bağlar ile Zorgeçit köyleri arasında askeri konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre; PKK'lılar tarafından yola döşenen patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında patladığı belirtilirken, yaşanan olayla ilgili yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamanın ardından ise Yüksekova'ya yönünden 2 kobra tipi helikopteri ile Derecik bölgesinden zırhlı araçların bölgeye gittikleri gözlendi.

 

Şemdinli’de tabura havan toplu saldırı

 

Öte yandan askeri araca mayınlı saldırının düzenlendiği saatlerde Hakkari ’nin Şemdinli İlçesi’nin İransınırında bulunan Tekeli Jandarma Taburu’na havan toplu saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

İran sınırı yakınlarında olan Tekeli Jandarma Taburu’na, bugün öğlen saatlerinde saldırı düzenlendi. Havan topları ile yapıldığı belirtilen saldırıda can kaybının olmadığı belirtilirken, saldırıya askerlerin de anında karşılık verdiği belirtildi. Saldırının ardından kaçan PKK ’lılar için bölgede yoğun bir operasyon başlatıldı.

 

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