Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Bağlar ile Zorgeçit köyleri arasında askeri konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre; PKK'lılar tarafından yola döşenen patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında patladığı belirtilirken, yaşanan olayla ilgili yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamanın ardından ise Yüksekova'ya yönünden 2 kobra tipi helikopteri ile Derecik bölgesinden zırhlı araçların bölgeye gittikleri gözlendi.

Şemdinli’de tabura havan toplu saldırı

Öte yandan askeri araca mayınlı saldırının düzenlendiği saatlerde Hakkari ’nin Şemdinli İlçesi’nin İransınırında bulunan Tekeli Jandarma Taburu’na havan toplu saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

İran sınırı yakınlarında olan Tekeli Jandarma Taburu’na, bugün öğlen saatlerinde saldırı düzenlendi. Havan topları ile yapıldığı belirtilen saldırıda can kaybının olmadığı belirtilirken, saldırıya askerlerin de anında karşılık verdiği belirtildi. Saldırının ardından kaçan PKK ’lılar için bölgede yoğun bir operasyon başlatıldı.