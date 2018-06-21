Hakkari'de askeri araca roketli saldırı: 2 şehit, 1 yaralı (2)

ÇUKURCA ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi’ne giden askeri araçlara PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi’nden askeri araçlara, Dolapdere Tepe mevkiinde PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, Malatya nüfusuna kayıtlı Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) ile Balıkesir nüfusuna kayıtlı Piyade Er Orhan Faruk Baytekin (22) şehit oldu, bir asker de yaralandı. Şehitler Özdemir ve Baytekin için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Asker ve Özel Harekat Polisleri tarafından helikoptere konulan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Aliseydi Özdemir ile Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in Türk bayrağına sarılı tabutları, toprağa verilmek üzere memleketleri Malatya ve Balıkesir’e uğurlandı.

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