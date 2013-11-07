Hakkari'de asker ateş açtı: 1'i asker 2 ölü

Üzümcü Köyü yakınlarındaki güvenlik noktasında durdurulmak istenen minibüse ateş açıldı. 1 uzman çavuş ve minibüs yolcularından 29 yaşındaki Yücel Ertuş öldü.

Hakkari’nin merkeze bağlı Üzümcü Köyü yakınlarındaki güvenlik noktasında durdurulmak istenen minibüse ateş açıldı. Açılan ateşle 1 uzman çavuş ile minibüs yolcularından 29 yaşındaki Yücel Ertuş öldü. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut, minibüsün durdurulmak istendiği sırada yüksek mevzilerden ateş açıldığını, 1’i asker 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hakkari il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü Köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca’dan Hakkari’ye gelen minibüs, Üzümcü Karakolu’ndaki askerler tarafından durdurulmak oluşturulan güvenlik noktasında istendi. ’Dur’ ihtarına uymadığı öne sürülen, içinde Yücel Ertuş ile Cemil Korkmaz’ın bulunduğu minibüse bunun üzerine askerler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan 29 yaşındaki Ertuş ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuş, yapılan müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bu sırada olay yerinde bulunan 1 uzman çavuş da ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Hakkari Asker Hastanesi’nde kurtarılamayarak öldü. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini, daha sonra açıklama yapılacağını, minibüste bulunan Cemil Korkmaz’ın ise gözaltına alındığını açıkladı.

İHD: Yargısız infaz

Hastaneye gelen İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut, dün gece meydana gelen olayda 1’i asker 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle dedi: "İçerisinde 2 kişinin bulunduğu araç, daha önce Çukurca-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Geçimli Karakolu’nda durduruluyor. Yoluna devam eden araç, bu kez de Üzümlü Karakolu’nda tekrar durdurulmaya çalışılırken yüksek mevzilerden ateş açılıyor. Bu sırada yolda aracı durdurmaya çalışan uzman çavuş ile minibüste bulunan sivil vatandaş; Ertuş, ağır yaralanıyor. Ertuş ile uzman çavuş, kaldırıldıkları hastanelerde de hayatlarını kaybediyor. Bu tamamen yargısız infazdır. Olayın takipçisi olacağız. Cumhuriyet Savcısı ile görüştük. Olayı tüm detayları ile takip ediyoruz. Hazırlayacağımız raporu da basınla paylaşacağız."