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Yaşam

Hakkari'de akşam saatlerinde gerginlik

24 Nisan 2009 01:10

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen göstericiler ateş yakıp barikat kurdu. Slogan atan guruba polis müdahale etti.

Yüksekova'da Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen göstericiler barikat kurup ateş yaktı. Bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atan guruba polis müdahale etti.

Biber gazı ve tazyikli suyla yapılan müdahaleye göstericiler taş ve molotofkokteylleriyle karşılık verdi.

Polisin müdahalesiyle mahallelere dağılan göstericiler ara sokaklarda yasa dışı eyleme devam etti. Şemdinli yolu üzerinde barikat kurarak yolu trafiğe kapattı. Olaylar Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Orman mahallelerinde sürüyor.

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