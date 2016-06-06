Hakkari’de ‘açık hava toplantısı ve gösteri’ ile ilgili yasak kaldırıldı

Hakkâri’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan ‘açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşleri’ ile ilgili yasak bugün kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkâri Valiliği, “İlimiz genelinde kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek eylem ve etkinlik beklentisinin ortadan kalktığı değerlendirildiğinden, Anayasamızın 34. maddesinde, kamu düzeni ve güvenliği şartları dışında Anayasal güvenceye alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının serbest bırakılması ve ilimizin tamamında 25.05.2016 tarihinden itibaren uygulanan yasak 05.06.2016 tarihinde kaldırılmıştır” dedi.

Yasak kararı

Hakkâri Valiliği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinden sonra yasağı ilan etmişti.

25 Mayıs’ta ilan edilen yasağa gerekçe olarak da “kanunsuz ve şiddet içeren eylemler” olabileceği gösterilmişti. Yasak kapsamında, kentin tamamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stand açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler yasaklanmıştı.