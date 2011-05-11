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Yaşam

Hakkari'de 4 ay cipi tamir olsun diye bekleyen Fransız, Kürtçe öğrendi

Partice Martin, Hakkari'de bir ailenin yanında 4 ay kaldı, Kürtçe öğrendi.

11 Mayıs 2011 03:00

T24- Hakkari’den Şırnak'a giderken trafik kazasında cipi hasar gören Fransız turist Partice Martin, Hakkari'de bir ailenin yanında 4 ay kaldı, Kürtçe öğrendi.

10 yıl önce Müslüman olan ve İsmail adını alan 45 yaşındaki Fransız turist Partice Martin, 4 ay önce cipiyle Türkiye turuna çıktı.

Hakkari’den Şırnak yönüne giderken Hakkari’nin Doğanlı Köyü yakınlarında kar temizleme çalışması yapan iş makinesi ile çarpıştı.

Yara almadan kurtulan Martin’in otomobili bu kazada hasar gördü. Aracı tamir için çekici yardımıyla önce Hakkari’ye, burada tamir edilemeyince de Van’a gönderildi.

Yaklaşık 4 aydır Doğanlı Köyü’nde kalan Fransız turist Martin’in aracı 2 gün önce tamir edilip gönderildi. Önümüzdeki hafta Fransa’ya gidecek olan Martin, 4 aydır 12 nüfusu ve 3 odalı evi olan Cemal Zirek’in evinde misafir olarak kalıyor.

Bu sürede Kürtçe de öğrenen Martin, kendisini görüntüleyen gazetecilere Kürtçe konuşarak bir parmağını havaya kaldırıp, "Bu Müslümanlığın işareti”, iki parmağını da kaldırarak, “Bu da demokrasi işareti" dedi.

Fransız turist Martin, Doğanlı Köyü’nü ziyaret eden Selahattin Demirtaş’ın da dikkatini çekti. Programı yüzünden Fransız turistle biraraya gelemeyen Demirtaş, köylülerden Martin’in durumu ile ilgili bilgili aldı.

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