Hakkari'de 31 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildiği duyurdu.

Valilik\'ten yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 26 Eylül\'de saat saat 00.01\'den 10 Ekim 2017 günü saat 23.59\'a kadar Mayıs saat 00.00\'a kadar \'Özel güvenlik bölgesi\' ilan edilmiştir.\"

Açıklamaya göre, Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerleşim yerleri ise şöyle:

\"Koryürek - Samanlı Bölgesi (Samanlı Mah.-94/5-94/7 Batısı, Kıytikkara T.-Koryürek Mah. Güneyi, arasında kalan bölge),Mehendi Bölgesi (Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevkii ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge (Aktütün Mahallesi, Dereyanı Mahallesi, Konur Köyü, Uğuraçan Köyü ve Yeşilbayır Mahallesi yerleşim birimleri hariç),Küçe T. - Meydan T. – Yayla T.-2792 Rk.T.- Müzgikaya T. Bölgesi (Yumrutaş Mah.Güneyi, Arpalı T.Doğusu, Üçpınar T., 2954 Rk.T.(Karacadağ), Müzgi T., 2792 Rk.T. batısı, Yukarıtülören Y. Doğusu, Uluyol Mah. Kuzeyi arasında kalan bölge),Sipendere T.-İskender Sırtları-2904 Rk.T. Bölgesi (Sipendere T., İskender T., Süpürge T. Güneyi, Beşevler Mah. Kuzeyi, Güldalı köyü kuzeyi arasında kalan bölge),Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski Kırıkdağ Bölgesi (Deryaalsan T. Kuzeyi, Küçükmirhamza T., Gonalkaya T., Kandil Dağı, Teke Dağı, Küçüksose T., Kriserbaşı T., Su Mah., Çiçek Dağı, Karisen Deresi Güneyi, Halil T., Sümbül Dağı, Çarçola Yaylası, Kargölü Mvk. arasında kalan bölge),Otluca Kışlası Bölgesi (Tümsek M.Kuzeyi, Beresi Tepe, Tuma Tepe, 2872 Rk.T., 2939 Rk.T., Teterhan Sırtı Güneyi, Kuzu Tepe, 2729 Rk.Tepe, 2837 Rk. Tepe, Bilmizit Mevkii, Kelmih Tepe, Bilmez Tepe, Nergiz Tepe, Yıldız Tepe, Şive Kör Dağı, Çalagamış Tepe, Yukarı Otluca Mah.Batısı, Uyanık Mah., Kuzeyi, Düzce Mah.Kuzeyi arasında kalan bölge) , Bas Tepe Bölgesi (Yukarı Mezra Mah.Kuzeyi, Beygabir Tepe, 2081 Rk.T., Çalık Mah.Batısı, Güzelköy Mah. Güneyi, Beruş Tepe, Sarıkaya Mah.Güneyi, Çalagamış Tepe Doğusu, Mezraa Mah. Kuzeyi arasında kalan bölge), Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi (Mezra Mah.Batısı, 2422 Rk.T. Güneyi, Vatan Tepe Batısı, 2954 Rk.T.Kuzeyi, Çalık Mah. arasında kalan bölge), Erdağı Dikenli Bölgesi (Milanjili Tepe, İğdeli Mah., Hakkari-Çukurca yolu Batısı, Dikenli Mah., Akkaya Köyü, Çayırdüzü Mevkii, Avayı Tepe arasında kalan bölge.Merkez İlçe sınırlarında bulunan;Kilile Tepe Bölgesi ( Kilile Kuzeyi, Kilile Tepe Kuzeyi, Ballık Tepe Batısı ve Ufak Toprak arasında kalan bölge),Cernil Tepe Bölgesi ( Cernil Tepe Kuzey Batısı, Kara Tepe Kuzeyi, Otluk Sırtı, Fak Tepe Doğusu, Çeşme Tepe Doğusu, Gafa Tepe, Kovan Tepe ve Arizan Mevkii Kuzeyi arasında kalan bölge),Ganizark Mevkii ( Oğul Köyü Yol Kavşağı, Çanaklı Mah. Güney Batısı, Hamza Tepe, Sakar Tepe Kuzeyi, Çeşme Tepe, Tabak Tepe, Keven Tepe, Ceylanlı Köyü Kuzeyi, Kale Tepe Batısı, Dereli Mah., Sulukayalar, Gölgeli Tepe Kuzeyi, Geyik Tepe Kuzeyi arasında kalan bölge),Bulhari Tepe Bölgesi (Stokan Mahallesi Kuzeyi, Çingil sırtı, Kumtik Tepe, 2118 Rakımlı Tepe, Çimoka Tepe Batısı, Bulhari Tepe Batısı ve Aşağıdereli Mahallesi Güneyi arasında kalan bölge),Busindi Dağı Bölgesi [Taşbaşı Kuzeyi (1679 Rakımlı Tepe), Keçilik Dağı, Kokulu Tepe (Yoncalı Güneyi), Karakaya Mevkii, Şine Köprüsü Güneyi (İşbankası Kayalığı), Neçe Sırtı (Doğanlı Kuzeyi) ve Elma Kapı Sırtı 1753 Rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge], Meskan Tepe Bölgesi : (Davul Tepe güneyi, Aşağıdereli Mahallesi Kuzeyi, Esassız Sırtı, 1276 Rk. Tepe arasında kalan bölge.),Kavaklı Bölgesi: Karaağaç Tepe güneyi, Çal Tepe Mahallesi kuzeyi, 2706 Rk. Tepe, 2504 Rk. Tepe, Bergin Tepe, Çoban Dağı, Karanlık Dağ güneyi, Kavaklı Köyü kuzeyi arasında kalan bölge,Tepesi Güneyi, Evliya Tepe Güneyi, 3217 Rakımlı Tepe Güneyi, Cafer Gediği, Kuzu Dağı, Beyaz Dağı, 2995 Rakımlı Tepe, Çalanan Tepe Batısı, Keremin Tepe Güneydoğusu, 2502 Rakımlı Tepe Güneyi arasında kalan bölge),Ganizark Tepe-Sakar Dağ Bölgesi: (Ganizark Tepe, Sakar Dağı, Sakar Tepe, 2739 Rakımlı Tepe, Dincak Sırtı, Kayver Tepe, Semçelen Sırtı, 2374 Rakımlı Tepe, Karakaya Tepe Sırtı, 2073 Rakımlı Tepe, Kapıdere Tepe, Akyel Mevkii, Kocaalan Sırtı, Ridalu Mevkii, 1961 Rakımlı Tepe, Gölgeli Tepe ve Geyik Tepe arasında kalan bölge.),Kovan Tepe-Arsan Dağı Bölgesi: (Kovan Tepe, Giri Kayaları, Gafa Tepe Güneyi, 2731 Rakımlı Güneyi, 2576 Rakımlı Tepe Güneyi, Çeşme Tepe Güneyi, 2976 Rakımlı Tepe Güneyi, 3264 Rakımlı Tepe, Arsan Dağı, 3076 Rakımlı Tepe Kuzeyi, Otluk Sırtı, Cernil Tepe ve Azizan Mevkii arasında kalan bölge.),Katran-Kelle Tepe Bölgesi: (Katran Tepe, 2146 Rakımlı Tepe, 2503 Rakımlı Tepe Batısı, 2246 Rakımlı Tepe, Kelle Tepe, İkikardeş Mevkii, 2424,9 Rakımlı Tepe ve 2827 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge.),Geçimli Köyü BölgesiLDoğanlı Mah.Güneyi, Aşağı Kayalı Tepe Güneyi, 2317 Rakımlı Tepe, 2649 Rakımlı Tepe Doğusu, Kızılkaya Tepe, 1544 Rakımlı Tepe, Meydan 2 Tepe, Gerik Tepe arasında kalan bölge),Ceylanlı Köyü Bölgesi: (Yeşil mağara Sırtı, 2272 Rakımlı Tepe, 2809 Rakımlı Tepe, 2623 Rakımlı Tepe Kale Kayaları, Sivoniş Tepe, Yalçın Tepe, Sakar Dağı, 2804 Rakımlı Tepe, Cevizli Yayla Mevkii, Keklik Tepe, Keven Tepe, 2052 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge),Fak Tepe Bölgesi:( Öküz Tepe, 2863 Rakımlı Tepe, 2787 Rakımlı Pınaryayla Mevkii, 2653 Rakımlı Ora Tepe, 2207 Rakımlı Tepe, İsimsiz Tepe, Kiper Tepe Doğusu, Arsan Dağı Doğusu, Arsan Dağı Kuzey Doğusu, Çarçola Yayla Kuzey Doğusu, Dilek Sırtı, 2746 Rakımlı Tepe, 2576 Rakımlı Suman Tepe arasında kalan bölge),Geçit Tepe-Koç Tepe-Bergiri Tepe Bölgesi: Bergiri Tepe, Çoban Dağı Güneyi, Çoban Yaylası Mevkii, Korkulu Tepe, Çukur Tepe, Ahmet Tepe, Tel Tepe arasında kalan bölge,Özpınar Dağı-Kesmetaş Tepe arasında kalan bölge,Köprülü-Başçoban Bölgesi,olan Tepe-Geşgelin Tepe-Düge Tepe-Perihan Tepe Bölgesi, Zirve Deresi-Sarı Tepe Batısı-Dana Sırtları-Kamber Sırtları-Beyaş Taş-Aslankaraş Bölgesi, Ziyaret Tepe-Geçit Tepe-Karacadağı-Derindere Tepe-Sınırtepe-Cep Sırtları Bölgesi,Zeyvadireş Dere, Sersül Mevkii ve Nisan Mevkii Bölgesi,Kilisi Sırtı, Nergis Pınarı Mevkii ve 2013 Rakımlı Tepe Bölgesi.\"