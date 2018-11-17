Hakkari'de 30 bölgedeki yasak bir kez daha uzatıldı

Hakkari merkez ve ilçelerinde bulunan 30 alan 15 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada “2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge20 Kasım-04Aralık 2018 tarihleri arasında ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.