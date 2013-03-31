Hakkari'de 250 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde biri yer altında olmak üzere 3 ayrı uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda, 250 kilo eroin ile uyuşturucu yapımında kullanılan 1 ton dolayında malzeme, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, ilçenin İran sınırındaki Yediveren bölgesine, zorlu doğa koşulları nedeniyle hava destekli operasyon düzenlediği belirtildi

Operasyonda, biri yer altında olmak üzere 3 ayrı uyuşturucu imalathanesinde arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 250 kilo eroin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton dolayında asit ve karbonat, 2 baskı makinesi, 4 kaleşnikof marka tüfek, glock marka tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 2 el bombası, 2'si gece görüşlü 3 dürbün, 9 el telsizi ve uydu telefonu ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, olayla ilgili biri İran uyruklu 8 kişinin gözaltına alındığı bildirilerek, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Son bir yılda Hakkari bölgesinde ekonomik değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 893 kilo eroin ele geçirildiğine vurgu yapılan açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik kararlı ve kapsamlı operasyonlara ara vermeksizin devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.