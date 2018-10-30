Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari kırsalında, dün merkez Yoncalı Köyü kırsalında düzenlenen hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından Jandarma Özel Harekat timleri, bölgede arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 22 büyük tüp, 10 çuval un, 7 jelikan mazot (60 litrelik), 1 jelikan gaz yağı (60 litre), 8 küçük tüp, 1 adet 4.5 kilowatt diesel jenaratör, 2 çuval ceviz, 3 çuval sigara, çok sayıda kamuflaj elbise, 3 çuval haki kazak, çok sayıda battaniye, 11 çift mekap ayakkabı, 5 özel gizleme kamuflaj elbisesi (keskin nişancı kıyafeti), 11 yastık, 15 kamuflaj elbise, 2 çuval mercimek, 3 çuval bulgur, 40 paket çay, 100 kilo şeker ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)