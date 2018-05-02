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Hakkari'de 2 komiser yardımcısı gözaltına alındı

2 komiser yardımcısı 'FETÖ' gözaltına alındı

02 Mayıs 2018 20:28

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, 'FETÖ'ye üye olmak suçundan meslekten ihraç edilen 1 komiser yardımcısı, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul Maltepe ilçesinde, bir komiser yardımcısı ise Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan  01.09.2016 tarihinde yayımlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen1 komiser yardımcısı, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'un Maltepe İlçesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan komiser yardımcısının sorgusu yapılmak üzere görev yaptığı Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, Hakkari'nin Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir komiser yardımcısı, 'FETÖ'ye üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. (DHA)

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