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Yaşam

Hakkari'de 2 kişi çığ altında kaldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar ve fırtına nedeniyle düşen çığın altında kalan 2 kişi için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi

09 Ocak 2013 22:15

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle çığ düştü. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayalar köyüne bağlı Mağaraönü Mezrası'nda akşam saatlerinde çığ düştü.

Kar ve fırtına nedeniyle düşen çığın altında kalan 2 kişi için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Şemdinli Kaymakamı Cengiz Erdem, ekiplerin çığ altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.


3 ev çığ altında


Yeni Mahalle'de ise İsmet Sönmez, Ekrem Avcı ve Metin Özer'e ait evlerin üzerine çığ düştü.

Vatandaşların çığı erkenden fark ederek evlerini boşaltması üzerine ölen ya da yaralanan olmadı.

Evi çığ altında kalan Ekrem Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinin çığ altında kalmasıyla mağdur olduklarını belirterek, şu şekilde konuştu:


'Zor durumda ve mağduruz'


''Gördüğünüz gibi evimiz çığ altında. Zor durumda ve mağduruz. Çocuklarımızı komşularımızın evine götürdük. Yakacaklarımız ve yiyeceklerimiz çığ altında kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çığ geldiğinde biz evdeydik. Çok şükür canımıza zarar gelmedi, çocukları kurtardık.''

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