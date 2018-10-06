T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de 1,5 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, bir otomobilde 1 kilo 500 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

06 Ekim 2018 17:06

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, bir otomobilde 1 kilo 500 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 Ekim Perşembe günü Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 500 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİJandarma KomutanlığıEkim PerşembeHakkariVanJandarma Karakol Komutanlığı Yol KontrolEkiplerinOlayla ilgili
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24