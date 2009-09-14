Hakkari'de 1 uzman onbaşı şehit oldu





Güler'in ilk görev yeri Yüksekova'da şehit düştüğü haberi, Ünye Kaymakamı Osman Günaydın, Ünye Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Metin Dermut ve Ünye Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çoruh tarafından, Ordu'nun Ünye İlçesi Yeşilkent Beldesi Selviler Mahallesi'nde oturan aileye söylendi. Bu sırada evinin önünde bir ambulans hazır bekletildi. Çocuklarının şehit düştüğü haberi ile yıkılan aile fertleri sinir krizi geçirdi.

4 çocuk babası 50 yaşındaki Zekai Güler ile 45 yaşındaki annesi Fadime Güler gözyaşlarına boğuldu. Baba Zekai Güler, oğlunun 25 gün önce Uzman Onbaşı olduğunu ve Yüksekova'nın ilk görev yeri olduğunu söyleyerek, "Yüreğimiz yanıyor. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum" dedi.