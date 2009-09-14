Hakkari'de 1 uzman onbaşı şehit oldu

Güler'in ilk görev yeri
Yüksekova'da şehit düştüğü haberi, Ünye Kaymakamı Osman Günaydın, Ünye Garnizon
Komutanı Binbaşı Mehmet Metin Dermut ve Ünye Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı
Mehmet Çoruh tarafından, Ordu'nun Ünye İlçesi Yeşilkent Beldesi Selviler
Mahallesi'nde oturan aileye söylendi. Bu sırada evinin önünde bir ambulans hazır
bekletildi. Çocuklarının şehit düştüğü haberi ile yıkılan aile fertleri sinir
krizi geçirdi.
4 çocuk babası 50 yaşındaki Zekai
Güler ile 45 yaşındaki annesi Fadime Güler gözyaşlarına boğuldu. Baba Zekai
Güler, oğlunun 25 gün önce Uzman Onbaşı olduğunu ve Yüksekova'nın ilk görev yeri
olduğunu söyleyerek, "Yüreğimiz yanıyor. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum"
dedi.