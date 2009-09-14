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Yaşam

Hakkari'de 1 uzman onbaşı şehit oldu

14 Eylül 2009 18:47

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Yeşiltaş Köyü jandarma karakolunda görevli Piyade Uzman Onbaşı olan 23 yaşındaki Mustafa Güler, temizlemeye çalıştığı tüfeğinin ateş alması sonucu şehit oldu.

Olay dün akşam meydana geldi. Karakolda tüfeğini temizleyen Güler, silahın ateş alması üzerine bir anda kanlar içerisinde yere yığılarak şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Güler'in şehit olduğu haberi Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki ailesine bildirilirken evine ateş düştü.


Güler'in ilk görev yeri Yüksekova'da şehit düştüğü haberi, Ünye Kaymakamı Osman Günaydın, Ünye Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Metin Dermut ve Ünye Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çoruh tarafından, Ordu'nun Ünye İlçesi Yeşilkent Beldesi Selviler Mahallesi'nde oturan aileye söylendi. Bu sırada evinin önünde bir ambulans hazır bekletildi. Çocuklarının şehit düştüğü haberi ile yıkılan aile fertleri sinir krizi geçirdi.

 

4 çocuk babası 50 yaşındaki Zekai Güler ile 45 yaşındaki annesi Fadime Güler gözyaşlarına boğuldu. Baba Zekai Güler, oğlunun 25 gün önce Uzman Onbaşı olduğunu ve Yüksekova'nın ilk görev yeri olduğunu söyleyerek, "Yüreğimiz yanıyor. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum" dedi.

 

 

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