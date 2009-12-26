Hakkari ve Şırnak'ta olaylar çıktı

T24 - Diyarbakır'da PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 23 kişinin tutuklanmasını protesto etmek için BDP'li vekillerin de katıldığı oturma eylemi dün geceden bu yana sürüyor.





KCK OPERASYONUNDA 23 KİŞİ TUTUKLANDI



OLAYLARDAN GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYINIZ



CİZRE'DEKİ OLAYLARDAN KARELER



YÜKSEKOVA'DAN KARELER İÇİN TIKLAYINIZ





Diyarbakır'daki gergin bekleyiş sürerken, Hakkari'nin Yüksekova ve Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde de olaylar çıktı. KCK'ya yönelik operasyonları protesto eden grup polisi taşladı. Polis göstericilere müdahale etti. Olaylar sürüyor.

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan 7'si Belediye başkanı toplam 23 şüphelinin tutuklanması üzerine yaklaşık 1000 BDP'li sabaha kadar Diyarbakır Adliyesi önünden ayrılmadı. Sabah sayıları 3 bini bulan kalabalık beklemeyi sürdürüyor.

Adliye binası önünden geçen caddeyi trafiğe kapatan ve yere serdikleri battaniyeler üzerinde sabahlayan partililer üşümemek için sık sık ateş yaktı. Sabah erken saatlerde sayıları yaklaşık 3 bini bulan BDP'lilere serbest bırakılan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile milletvekilleri Pervin Buldan, Sevahir Bayındır da destek vererek onlarla birlikte oturdu.

Sık sık terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan gruba çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisler müdahale etmedi.



Yüksekova' olaylar çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi’nde 13 gün aradan sonra yine olaylar çıktı. Terör örgütü KCK'ya yönelik operasyonları protesto eden bir grup, polisi taşladı. Polis, göstericileri basınçlı su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Yüksekova’nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 100 kişi, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’, ‘Biji Serok Apo (Yaşasın Apo)’ sloganları atarak cadde sonunda ateş yakıp, yola barikat kurdu. Polis, göstericileri dağılmaları konusunda uyardı. Göstericiler, polisin uyarısına taş atarak karşılık verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, basınçlı su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak gurubu dağıtmaya çalıştı.

Olayların ardından Yüksekova merkezindeki tüm işyerleri kepenk kapattı. Polis ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken, ara sokaklardaki olaylar devam ediyor.



Cizre'de gerginlik

KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmayı protesto etmek amacıyla Cizre'de dün başlayan izinsiz gösteriler bugün de sürüyor.

İdil Caddesi üzerinde toplanan ve uyarılara rağmen terör örgütü lehinde slogan ile taş atan gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklara dağılan grubun eylemi yer devam ediyor.

Öte yandan, Cizre'de bazı esnafın kepenk kapattığı gözlendi.



Minikler etkilendi

Olay yeri bölgesinde bulunan Menderes İlköğretim okulundaki etüt programından çıkan minik öğrenciler ise çevik kuvvet polislerinin kullandığı biber gazı nedeni ile zor anlar yaşarken, öğrencilerin yardımına gazeteciler yetişti.

Öte yandan Cizre Belediyesi önünde dün kurulan çadırda BDP’liler tarafından başlatılan oturma eylemi bugün de sürüyor.

