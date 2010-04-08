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Yaşam

Hakkari ve Şırnak'ta 4 el yapımı mayın bulundu

Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde yaptığı duyuruda, güvenlik güçlerinin Hakkari ve Şırnak'ta dört el yapımı mayın bulduğu bildirildi.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, güvenlik güçlerince,Hakkari'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde önceki gün yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından, 120 mm havan mühimmatı kullanılarak tuzaklanmış bir el yapımı mayın ile aynı bölgede tuzaklanmış iki el yapımı mayın daha bulundu.


Güvenlik güçleri dün de Şırnak'ın Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde, teröristlerce tuzaklanmış bir el yapımı mayın ele geçirdi.


Ele geçirilen mayınların etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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