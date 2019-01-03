Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatili(2)

VAN\'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Van\'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11.30\'daki İstanbul- Van seferini iptal etti.

Kar yağışının zaman zaman sürdüğü kentte kar kalınlığı ise 7 santimetreyi buldu. 18 mahalle ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)



FOTOĞRAFLI