Hakkari- Van karayolunda heyelan

Hakkari- Van Karayolu, kentte etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yol, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü ulaşıma açıldı.

Hakkari- Van karayolunun 7\'nci kilometresindeki Depin mevkiinde bugün saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından gevşeyen kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114\'üncü Şube Şefliği ve Hakkari Belediyesi\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Araçların kontrollü olarak geçiş yaptığı yolda, yetkililer sürücülere olası heyelanlara karşı uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü

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Yolda kalan araçlar

İş araçlarının çalışmaları

Kayaların kaldırılması

Yağış görüntüleri

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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