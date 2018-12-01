T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari- Van karayolunda heyelan

Hakkari- Van karayolunda heyelan Hakkari- Van Karayolu, kentte etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı

01 Aralık 2018 15:56

Hakkari- Van karayolunda heyelan

Hakkari- Van Karayolu, kentte etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yol, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü ulaşıma açıldı.
Hakkari- Van karayolunun 7\'nci kilometresindeki Depin mevkiinde bugün saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından gevşeyen kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu. 
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114\'üncü Şube Şefliği ve Hakkari Belediyesi\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Araçların kontrollü olarak geçiş yaptığı yolda, yetkililer sürücülere olası heyelanlara karşı uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü
----------
Yolda kalan araçlar
İş araçlarının çalışmaları
Kayaların kaldırılması
Yağış görüntüleri

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- 

=====================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakkari VanVan KarayoluKarayollarıDepinDünYolHakkari BelediyesiAraçlarınGörüntü Dökümü YoldaDHA  =====================
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24