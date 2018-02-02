Hakkari Valisi Toprak'tan Mehmetçik ve Özel Harekat polislerine moral ziyareti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki 1800 rakımlı Gazi Tepe üs bölgesinde vatani görevini yapan Mehmetçik ve Özel Harekat polislerini nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret edip, sohbet etti.

Vali Toprak, Irak’a sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki Gazi Tepe üs bölgesinde, zorlu kış koşullarında vatani görevini yapan Mehmetçikleri, nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin PKK terör örgütüne karşı çok başarılı mücadeleler verdiğini belirten Vali Toprak, son yıllarda gerçekleştirilen operasyonlarla Mehmetçiğin büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Vali Toprak, şöyle konuştu:

\"Burası terör örgütü PKK\'nın sözde Zap kampı ile karşı karşıya bulunuyor. Teröristlerin yaklaşmak istedikleri, fakat Mehmetçiğimizin göz açtırmadığı bir noktadayız. Bu terör örgütü artık Mehmetçiğimizle karşılaşma cesaretini kendinde bulamıyor ve uzaktan füze ve havan topu mermisi atma gibi, yollarda önceden yerleştirilen patlayıcıları infilak ettirme gibi pusuya yönelik faaliyetler yürütüyor. Hakkari’deki üs bölgelerine ilave olarak şu an 60 yeni üs bölgesi oluşturuldu. Son bir kaç yıldır icra edilen operasyonlar sayesinde Mehmetçiğimizin sadece güvenlik manasında değil fizik, iskan, yerleşim, yol, inanılmaz çalışmaları sayesinde Hakkari\'de üs bölgelerine ilave olarak 60 yeni nokta oluşturduk. Onun sayesinde de Allah\'a şükürler olsun ki; 2016 yılından beri şehit ve yaralı sayımızda azalma oldu. Yerine göre banyolarını çok zor şartlarda yapıyorlar, yerine göre eksi 30\'a varan soğukta nöbetlerini icra ediyorlar. Sevdiklerinden ayrı kalıyorlar. Fakat en ufak bir yılgınlık, halinden memnuniyetsizlik görmek imkânsız. Mehmetçiklerimizin özelliği de bu. Hangi şart altında olursa olsunlar, hiç birinin gözünde bugüne kadar bir yılgınlık, yorgunluk, memnuniyetsizliğe rastlamadım. Hakkari, bu mücadelenin zirve yaptığı bir yer. 3 bin 400 metreye kadar üs bölgelerimiz var ki; buralarda ekim ayından beri karla mücadele yapılıyor. Buna rağmen her gördüğümde heyecanlandığım gurur duyduğum devletimizin gücünü temsil eden bu kahramanlarla burada olmaktan ayrıca bir memnuniyet duyuyorum.\'\'

Vali Toprak, daha sonra bir askeri, telefonla aradığı ailesi ile birlikte görüştürdü. Toprak, ziyaretiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikliyi de arayarak, bilgi verdi. Vali Toprak, Gazi Tepe üs bölgesinden sonra Bayrak tepe üs bölgesinde görev yapan Özel Harekat polislerini de ziyaret etti.

Ziyarette Vali Toprak’a Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, 2\'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

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