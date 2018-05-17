Hakkari Valisi, ilk iftarı JÖH'lerle yaptı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilk orucunu Fatihler Jandarma Özel Harekat Taburu\'ndaki askerlerle açtı.Toprak, terörle mücadalede büyük başarı elde edildiğini, bu vesileyle bu ramazanın huzur içerisinde geçeceğini söyledi.

Vali Toprak, Türkiye\'de akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden olan Hakkari\'de ilk iftarını JÖH\'teki askerlerle açtı. Fatihler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen iftar programına, Vali Toprak\'ın yanı sıra, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Umut Öztürk, Hakkâri Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Karadeniz Bölgesi\'nden gelen gazeteci grubu ve askeri personel katıldı. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz\'ün yaptığı duanın ardından Vali Toprak, askerlerle iftar yapıp bir süre sohbet etti.

\'2 YILDIR KEPENK KAPATMIYOR\'

İftar programında konuşan Vali Toprak, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu, bu ramazanın huzur içerisinde geçeceğini belirterek şunları söyledi:

\"Bir kahramanlar yuvası olarak bir kartal yuvası olarak sizin burada bulunmanız dahi bırakın bizleri, Hakkari’yi bütün Türkiye’ye güven veriyor. Bütün Türkiye’nin huzur içerisinde olması sizlere duyulan güvenden dolayıdır. Son dönemde ülkemizin başına musallat edilen bu terör belasıyla da yine siz kahraman kardeşlerimiz, komutanlarınız başta olmak üzere, gözünüzü kırpmadan göreve asılıyorsunuz. Ben buna burada iki yıldır şahidim. En ufak bir tereddütte düşmeden verilen görevleri canınız pahasına başarıyla yerine getiriyorsunuz. Kendine hiç olmayacak bir hedef koymuş olan teröristlere gereken cevapları fazlasıyla veriyorsunuz. Biz de, bu meydana gelen huzur ortamında görevlerimizi yerine getiriyoruz. Onun için ben önce kendi adıma, sonra Hakkari halkımız adına sonra da 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına siz değerli Jandarma Özel Harekât mensubu kardeşlerime minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizi esirgesin diyorum. Önceki dönemlere göre işte bu kahraman kardeşlerimizin mücadelesiyle çok iyi bir noktaya geldik. Hem kırsal kesimde, şehir zaten söylememe gerek yok. Sizler kendiniz gezip görmüşsünüzdür. Halkımız başta polisini, jandarmasını, valisini, kaymakamını bağrına basmış durumda. Bu huzurun ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına varmış durumda. Güvenlik güçlerimziin başarılı operasyonları sonucu bu bölgeye huzur geldi. Esnafımız, 2 yıldır kepenk kapatmıyor.\"

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