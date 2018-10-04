Hakkari Valiliği'nden 'Dolandırıcılık' uyarısı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, son günlerde Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın adını kullanarak, \'Para, yardımı, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası\' gibi taleplerde bulunan kişilere karşı uyarıda bulundu.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamda, \"Sayın Valimizin adını kullanarak kendisini Hakkâri Valisi olarak tanıtan bazı dolandırıcıların; para, yardım, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası vb. taleplerde bulundukları yönünde bir takım duyumlar alınmıştır. Böyle durumlarla karşılaşılması halinde arayan kişilere itibar edilmeden 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hattını arayarak bilgi vermeniz uygun olacaktır.\"