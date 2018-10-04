T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari Valiliği'nden 'Dolandırıcılık' uyarısı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, son günlerde Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın adını kullanarak, 'Para, yardımı, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası' gibi taleplerde bulunan kişilere karşı uyarıda bulundu

04 Ekim 2018 22:20

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, son günlerde Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın adını kullanarak, \'Para, yardımı, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası\' gibi taleplerde bulunan kişilere karşı uyarıda bulundu. 
Hakkari Valiliği\'nden  yapılan açıklamda,  \"Sayın Valimizin adını kullanarak kendisini Hakkâri Valisi olarak tanıtan bazı dolandırıcıların; para, yardım, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası vb. taleplerde bulundukları yönünde bir takım duyumlar alınmıştır. Böyle durumlarla karşılaşılması halinde arayan kişilere itibar edilmeden 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hattını arayarak bilgi vermeniz uygun olacaktır.\"

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİ ValiliğiVali Cüneyit Orhan ToprakValiliğiValimizinHakkâri ValisiBöylePolisJandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24