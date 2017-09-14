Hakkari Valiliği'nden baro başkanlarına yalanlama

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, Diyarbakır, Van ve Hakkari Baro başkanlarının Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın adını kullanarak, SİHA\'nın kullanıldığı 1\'i ölü 4 kişinin ele geçirildiği PKK operasyonunda, bu kişilerin sivil oldukları ve piknik amacıyla orada bulunduklarına ilişkin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Vallik\'ten tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İlimizi ziyarete gelen Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ile Van Baro Başkanı Murat Timur ve beraberlerinde bulunan Hakkâri Baro Başkanı Serdar Işık’ın \'Hakkâri Valisi ile yaptığımız görüşmede yaşamını yitiren Mehmet Temel, İbrahim Sak, Musa Tarhan ve İsmail Aydın’ın aslında birer sivil vatandaş olduklarını ve o gün Kanireş olarak tabir edilen mevkide bir piknik amacıyla bulundukları yönünde bir izlenim edindik. Çok kısa bir tarihte raporlarımızı basın aracılığıyla kamuoyuna açıklayacağız\' şeklinde yaptıkları basın açıklamasında Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’ın ismi kullanılarak gerçekle bağdaşmayacak ifadelerde bulunulmuştur. 11.09.2017 günü Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Van Baro Başkanı Murat Timur, Hakkâri Baro Başkanı Serdar Işık, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyelerinden Neşet Girasun ve Nahit Eren Valiliğimizden randevu talep etmişlerdir. Valiliğimizin kapısının herkese açık olması ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde 12.07.2017 tarihinde Valilik makamında görüşme gerçekleşmiştir. 01.09.2017 Cuma günü Valiliğimiz Resmi Sitesinde yapmış olduğumuz \'2017/285\' sayılı basın açıklaması doğrultusunda kendilerine bilgi verilmiş olup, yapılan görüşmede, bölücü terör örgütü işbirlikçileri Mehmet Temel (vefat etti), İbrahim Sak (tutuklu), Musa Tarhan (tutuklu) ve İsmail Aydın’ın (hastanede gözetim altında) İlimiz Merkez Oğul Köyü Kanireş Çeşmesi Bölgesinde piknik yaptıkları izlemini doğuracak herhangi bir ifade kesinlikle kullanılmamıştır. Bu konu hakkında 2017/285 numaralı basın açıklamamızla çelişecek ve Valiliğimizi şahit göstererek verilecek beyanatların veya hazırlanacak raporların gerçekle ve Hakkâri Valiliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır.\"