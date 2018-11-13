Hakkari Valiliği: Yol çalışmasına füzeli saldırı düzenlendi

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesindeki yol çalışmasına düzenlenen saldırıda 3 işçinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, PKK tarafından düzenlendiğini belirtilen saldırının ardından bölgede harekat başlatıldığı aktarıldı.
Hakkari Valiliği, Çukurca’nın Güven Dağı Bölgesi’nde, yol çalışması yapan işçilere füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Valilik, bölgede PKK’ye yönelik askeri harekat başlatıldığını duyurdu. (DHA)