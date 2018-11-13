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Hakkari Valiliği: Yol çalışmasına füzeli saldırı düzenlendi

Hakkari'deki yol çalışmasına yönelik saldırıda 3 işçi yaralandı

13 Kasım 2018 21:40

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesindeki yol çalışmasına düzenlenen saldırıda 3 işçinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, PKK tarafından düzenlendiğini belirtilen saldırının ardından bölgede harekat başlatıldığı aktarıldı.

Hakkari Valiliği, Çukurca’nın Güven Dağı Bölgesi’nde, yol çalışması yapan işçilere füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Valilik, bölgede PKK’ye yönelik askeri harekat başlatıldığını duyurdu. (DHA)

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