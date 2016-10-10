Hakkari Valiliği: Şemdinli'deki saldırıda yaşamını yitiren sivil sayısı 5

Hakkari Valiliği, Pazar günü Şemdinli'de düzenlenen saldırıda 18 kişinin öldüğü bilgisini değiştirerek 10 asker ve 5 beş sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırı bomba yüklü araçla, Şemdinli-Yüksekova karayolundaki Durak Jandarma Karakolu önünde gerçekleştirildi.

PKK, askeri kanadı HPG üzerinden yapılan açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Başbakan Binali Yıldırım Pazar günü, saldırıda 10 asker ve 8 sivilin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hakkari Valiliği Pazartesi günü yaptığı açıklama ile bu sayıyı değiştirdi.

Valilik, bölgedeki hastanelerdeki bütün kayıtların taranması sonucu biri İran vatandaşı olmak üzere beş sivilin öldüğü bilgisine ulaşıldığını belirtti.

Açıklamada, "Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmekte olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadesi yer aldı.

Yetkililer, saldırının yaklaşık beş tonluk patlayıcı kullanılarak yapıldığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıyla ilgili yayımladığı kınama açıklamasında "Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır" ifadesini kullanmıştı.