Hakkari Valiliği 3 ilçede 'özel güvenlik' bölgesi ilan etti

Hakkari Valiliği, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde bulunan bazı bölgelerin 20 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında 'Özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Hakkari Valiliği, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçelerinin sınırları içerisinde bulunan bazı güvenlik bölgeleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari sınırları içinde faaliyet gösteren örgütün son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığı belirtilerek, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır" denildi. Özel Güvenlik bölgeleri ilan edilen bölgeler ise şöyle sıralandı:

" Şemdinli İlçesi sınırlarında bulunan; Kurigan Tepe-Bermeş Tepe-Hale Tepe-Hezir Bölgesi, Güneydağı Doğu Kısmı Bölgesi, Geniş Tepe Bölgesi, Ginse Tepe – Efkar Tepe – Kızga Tepe Bölgesi, Sarıselek—Koçkayalığı Bölgesi, Laddağı-Tahtakaya Bölgesi, Kürü Tepe-Beyaztoprak Tepe Bölgesi, Kesikkaya Tepe Bölgesi, Sivri Tepe Bölgesi, Sersüviski Doğusu Bölgesi, Korsila Tepe Bölgesi, Küneberek Tepe-Beyazdağ Bölgesi, Karakol Tepe-Siyahtaş Tepe-Beyaz Tepe Bölgesi, Menader Tepe-Kalereş Tepe Bölgesi, Kola Deresi-Kırçimenlik Tepe-Bulanık Tepe Uzanımı Hattı Bölgesi, Köprü Tepe Bölgesi, Nizar Tepe Bölgesi, Akpınar Dağı Bölgesi, Dolaylı Tepe-Çeşme Tepe, Hezir Bölgesi; Çukurca İlçesi sınırlarında bulunan, Üçtepeler-Kavga Yeri Tepe Bölgesi, Davul Tepe-Mevzi Tepe Bölgesi, Kavuşak-Karadağ Bölgesi,Yüksekova ve Şemdinli İlçesi sınırlarında bulunan Güney Bölgesi, Kuzey Bölgesi; Şemdinli İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mehendi Bölgesi; Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevkii ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge 20 Kasım 2015 günü saat 00:00:01’den 04 Aralık 2015 günü saat 23:59:59’a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."