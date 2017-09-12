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Yaşam

Hakkari Şemdinli'de 1 haftalık sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı Şemdinli'ye bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu ve Elde Mahalleleri ile İncesu Mezrası’nı kapsıyor

12 Eylül 2017 16:48

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde Mahalleleri ile İncesu Mezrası’nda 7 gün süre ile saat 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde 11.09.2017 tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süre ile saat:22.00’dan saat 05.00’a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

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HakkariŞemdinlisokağa çıkma yasağıhaber7 gün

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