Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari- Çukurca karayolu üzerindeki Taşbaşı bölgesinde dün yol kontrolü yapan askerlere, PKK'lılar tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 8 asker için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Hakkari-Çukurca karayolunun 45’inci kilometresindeki Taşbaşı bölgesinde dün saat 17.45’de yol kontrolü yapan askerlere PKK’lılar tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 5 asker şehit olurken, 8 asker yaralandı. Daha sonra ise şehit sayısı 8’e, devam eden çatışmalarla birlikte yaralı sayısı da 25’e yükseldi.

Uğurlama töreni

DHA'nın haberine göre; çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Selim Coşkun (25), Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Betin (28), Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz (23), Jandarma Uzman Çavuş Samet Aktaş (25), Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Tünel (25), Jandarma Uzman Çavuş Hüsnü Erkut (23), Jandarma Uzman Çavuş Sercan Özkul (25) ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş (23) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Şehit 8 askerin cenazelerinin tören alanına getirilişinin ardından, şehitler için saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Helikopterlere konulan şehitlerin, sivil kıyafetli asker arkadaşları da tabutların başında gözyaşlarını tutamadı.

Şehit askerler törenin ardından helikopterle Van'a, buradan da toprağa verilmek üzere uçakla memleketlerine gönderildi.