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Hakkari polisinden kadın futbolculara jest

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol takımı oyuncularına kıyafet yardımında bul

17 Aralık 2018 21:01

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1\'inci Ligi\'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol takımı oyuncularına kıyafet yardımında bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar tarafından, spor ve sporcuyu teşvik etmek ve desteklemek amacıyla TFF Kadınlar 1\'inci Ligi\'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı oyuncularına, \'Polis Kanka\' mağazasında giyim yardımında bulunuldu. Mağazaya giden Kadın futbolcular, tepeden tırnağa giydirildi.
Kadın futbolcular, kendilerine giyim yardımında bulunan Emniyet mensuplarına teşekkür etti.

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