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Yaşam

Hakkari makus talihini doğa turizmi ile yenmek istiyor

26 Kasım 2011 13:16

-Hakkari makus talihini doğa turizmi ile yenmek istiyor -Hakkari Valisi Muammer Türker:  ''Hakkari terörle anılmayı hakketmiyor'' -"Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek düzeyde kayak merkezi inşa ediyoruz. Hakkari'de Temmuz ayına kadar kayak  Basra Körfezi'ne kadar da rafting sporu yapılabilir" (fotoğraflı-görüntülü) HAKKARİ (A.A) - 26.11.2011 - Yılmaz Kazandıoğlu - Hakkari Valisi Muammer Türker, Hakkari ve çevresinin uzun yıllar boyunca terör ve güvenlik endeksli konularla anıldığını, ancak bu coğrafyada yaşayan insanların aslında böyle bir imajı hak etmediklerini söyledi. Vali Muammer Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari ve çevresinin uzun yıllardır terör ve güvenlik endeksli konularla anıldığına dikkat çekerek, ''Hakkari'deki potansiyeli, insan kapasitesini düşündüğümüzde, terör ile anılması haksızlık. Bu coğrafya, bu topraklar, burada yaşayan insanlar aslında böyle bir imajı hak etmiyorlar. Uluslararası projenin uzantısı olarak ortaya konmuş bir resim var ve bu resim hepimizi en başta bu bölgede yaşayan insanları rahatsız ediyor'' diye konuştu. Hakkari'nin bir çok açıdan, dünyanın bir çok yerinde bulunmayan imkanlara sahip olduğunu ifade eden Türker, ''Hakkari'nin coğrafyası çok farklı. Burada turistik aktivitelere yönelik uygun ortamlar var. Örneğin yaylalar. Bir hayat tarzı olarak buradaki insanlara yüzyıllardır hizmet veriyor. Yayla turizmini dikkate aldığımızda dışardan gelecek insanlara yani doğa ile başbaşa olmak isteyen insanlara çok ciddi potansiyel sağlıyor'' dedi. -Temmuz ayında kayak keyfi- Vali Türker, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek düzeyde bir kayak merkezi kurma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: ''Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kayak Federasyonu'nun destekleriyle ilimizde bir kayak tesisini inşaa ediyoruz. Kasım ayı içerisinde burada kayak yapabilecek kadar kar birikti. Haziran ayının sonlarına kadar bu bölgede kayak yapılabiliyor. Bu çok büyük bir potansiyel. Doğa sporları bakımında burası çok önemli bir alan olabilir. Zap suyu Türkiye'nin muhtemelen raftinge en müsait parkuru konumundadır. Hakkari'den başlayıp sınırları saymasanız Basra Körfezi'ne kadar gitme şansınız var. Bu çok büyük bir şans. Uluslararası faaliyetlere, uluslararası işbirliği imkanlarına da zemin sağladığını dikkate almamız lazım.'' (YK-FEV-YÜC-HAY)

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