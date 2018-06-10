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Hakkari kırsalında mühimmat ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, mühimmat ele geçirildi

10 Haziran 2018 19:25

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda, mühimmat ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvveleri resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkâri\'nin merkez Kavaklı kırsalında düzenlenen operasyonda, arazi arama tarama faaliyetlerinde 500 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 70 EYP düzeneği, 20 kilogram amonyum nitrat, iki jeneratör, bir ekmek fırını, üç hilti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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