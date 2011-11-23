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Politika

'Hakkari Kalesi’nin içinde ne var kimse bilmiyor'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2012 yılı bütçe görüşmelerinde

23 Kasım 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2012 yılı bütçe görüşmelerinde, Hakkari Kalesi’nin askerlerden alınıp halka açılması ve turizm kazandırılması önerisini gündeme getiren BDP’li Adil Kurt, konuyu dün Milli Savunma Bakanlı İsmet Yılmaz’a taşıdı.

TBMM’deki yemekte,  bakanla biraraya gelen Kurt,  Kale hakkındaki düşüncesini ilettiği bakandan destek istedi. Kurt’un Hakkari Kalesi’yle ilgili önerileri Ertuğrul Günay ve İsmet Yılmaz tarafında da ilk ağızdan öğrenilmiş oldu.


'12 Eylül’den beri kapalı bir kutu'

BDP’li Adil Kurt, T24’e  Hakkari Kalesi’ni değerlendirdi. “Burası bir kapalı kutu”  diyen Kurt,  12 Eylül darbesinden sonra hiç kimsenin kalenin içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Kalede asker bulundurulmasının sembolik olduğunu anlatan Kurt, “Hiçbir güvenlik işlevi olmayan konumda. Askerler burada sembolik duruyor”.

Kalenin bulunduğu yerin turizm açısından cazibe niteliğinde olduğunu vurgulayan Kurt’a göre, Kentin  bu bölgesini  halka açmak, ilgiyi artıracak. Turistlerin gelmesine zemin oluşturacak.  BDP’li vekil, kalenin 12 Eylül öncesinde bir dönem halka açık olduğuna dikkat çekti ve “Biz, burayı Milli Savunma ve Kültür Bakanlıklarının sayesinde turizme kazandırabiliriz. Halka açabiliriz. Bakan Günay’da, bölgenin turizmle kalkınacağına dikkat çekti.


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