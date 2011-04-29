-HAKKARİ, HATAY,IĞDIR, ISPARTA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre Hakkari'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Mehmet Necip Zeydan 2- Kasım Demir 3- Abdulmuttalip Özbek DEMOKRAT PARTİ 1- Haydar Yıldız 2- Abdulgani Akdağ 3- Veysel Kazel CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Necmettin Yardımcı 2- Nurettin Çallı 3- Gürgin Tomris MİLLET PARTİSİ 1- Tayyip Ural 2- Hüsamettin Akcan 3- Hasan Günay LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Mehmet Emin Akaslan 2- Hakan Salamış 3- İsmail Turan SAADET PARTİSİ 1- Habip Çiftçi 2- Ahmet Emiroğlu 3- Murat Çiftçi HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Rıfat Geylan 2- Fehim Aslan 3- Murat Sevinç MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Bedrettin Sayılgan 2- Abdulaziz Gülbay 3- Doğan Varol DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Güler Kuş 2- Papatya Kılıç 3- Sabiha Kuru TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Nedim Serkan Durak 2- Veysi Atlı 3- Günay Akbayır MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Ali Çon 2- Şadiye Dönersu 3- İrfan Dönersu BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Fehim Taştan 2- Hüseyin Salık 3- Mehmet Yücel DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Ali Baygüneş 2- Abidin Geylan 3- Barış Baran Çur BAĞIMSIZ - Esat Canan - Selahattin Demirtaş - Adil Kurt -HATAY- Kesin aday listelerine göre, Hatay'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Sadullah Ergin 2- Orhan Karasayar 3- Mehmet Öntürk 4- Adem Yeşildal 5- Hacı Bayram Türkoğlu 6- Filiz Özçörekçi 7- Fevzi Şanverdi 8- Mehmet Saruhan 9- Abdülkerim Güven 10- Hür Emre Önal DEMOKRAT PARTİ 1- Saadet Özmen 2- Fehmi Uçar 3- Ömer Aytekin 4- Recep Tekin 5- Ali Usta 6- Zerrin Yalçın 7- Şaban Erol Atılğanlar 8- İhsan Süs 9- Orhan Polat 10- Mehmet Küçük CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Mehmet Ali Ediboğlu 2- Mevlüt Dudu 3- Refik Eryılmaz 4- Hasan Akgöl 5- Nihad Matkap 6- Suzan Alhasoğlu 7- Uğur Bilkay 8- Ali Oğuz 9- Ali Aslan 10- Yılmaz Şahutoğlu EMEK PARTİSİ 1- Mevlüt Bulgur 2- Şükran Ertaş 3- Mehmet Sarıkaş 4- Diren Zorlucan 5- Erdoğan Buyur 6- Servet Solmaz 7- Cavidan Nizamoğlu 8- Bahriye Kelleci 9- Cabir Güzel 10- Cemile Topaloğlu MİLLET PARTİSİ 1- Mustafa Kundakçı 2- Harun Özeren 3- Ali İçin 4- Horik Yalçın 5- İsmail Bağdatlı 6- Medine Eraslan 7- Mehmet Nuri Aktar 8- Hülya Sıdan 9- Menekşe Nural Adıgüzel 10- Aysel Akarçay SAADET PARTİSİ 1- Necmettin Çalışkan 2- Mehmet Ayaz 3- Halil Geçer 4- Atila Erol 5- Ramazan Öksüz 6- Ahmet Nebih Yöney 7- Nihat Yazıcı 8- Necati Börklü 9- Selami Çekiç 10- Fahri Serdar Özal HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Atila Duran 2- Beşir Çağan 3- İbrahim Hıdıroğlu 4- Mehmet Arslan 5- Fatma Eser 6- İzzet Melih Erozan 7- Medine Pınar Yörenç 8- Ebru Aydoğan 9- Bilal Arıcan 10- Orhan Korkut HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Nizam Gövce 2- Hüsamettin Aydın 3- Ayla Ayan 4- Songül Dağ 5- Veysal Karani Zortukoğlu 6- Cahit Ot 7- Muhammet Mücahit Filiz 8- Ahmet Yüksel 9- Uğur Ağırman 10- Mehmet Orhan MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Adnan Şefik Çirkin 2- Bilal Karaca 3- İsmail Hakkı Yücel 4- Selahaddin Gençer 5- Bülent Bahadırlı 6- Hüseyin Akgöl 7- Canan Gencer 8- Yaşar Gürakan 9- İrfan Oktay 10- Ömer Girgeç DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Maruf Kaymaz 2- Uğur Çalım 3- Yılmaz Geçer 4- Erdal Korkmaz 5- Bedrettin Tunç 6- Nurettin Yenen 7- Tekgül Aslıpek 8- Suna Hezer 9- İzzettin Tunçer 10- Ülger Göztepe TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Atıf Özbay 2- Nergiz Örs 3- Engin Kıra 4- Emsel Dede 5- Levent Paltacı 6- Sibel Çapar 7- Mehmet Ali Bağdatlı 8- İbrahim Doğan 9- Mustafa Toy 10- Necati Çapar MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Aysel Koç 2- Müslüm Gülistan 3- Hasan Elmas 4- Yahyahan Urfalıoğlu 5- Ayşe Şahin 6- Hasan Bayraktaroğlu 7- Şevket Solmaz 8- Mehmet Açıkgöz 9- Zeynep Boydaş 10- Gürbüz Ek BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Halil Akkaya 2- Ahmet Gündüzalp 3- Hüseyin Yunus 4- Metin Yeşilkaya 5- Nazmi Kalkar 6- Mevlüt Atabek 7- Halil Yazgeç 8- Yusuf Ziya Şanverdi 9- Fatih Özer 10- Ahmet Yıldızoğlu DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Adnan Günal 2- Ali Bıkmaz 3- Cuma Yurttakul 4- Durmuş Arslan 5- Varol Gürbüz 6- Özer İşçi 7- Maşallah Erdoğan 8- Hüseyin Yenigün 9- Şerife Akkurt 10- Mehmet Gündüz BAĞIMSIZ - Melih Sürmeli - Mevlüt Uslu - Nihat Taşkın - Ali Başkar - Hayrettin Arslan - Mahmut Aksoy - Mahmut Yardımcı -IĞDIR- Kesin aday listelerine göre, Iğdır'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Yaşar Akkuş 2- Nurettin Aras DEMOKRAT PARTİ 1- Abdullah Güngör 2- İhsan Çetin CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Ekber Taner 2- Behman Gögce MİLLET PARTİSİ 1- Yasin Yılmaz 2- Seher Karaardıç LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Nurdan Alpsan 2- Sinan Dereci SAADET PARTİSİ 1- Nadir Akar 2- Sabri Doğru HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Zehra Polat 2- Çağdaş Özerez HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Ayhan Kara 2- Edip Emre Şeriati MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Sinan Oğan 2- Gündüz Güneş DOĞRU YOL PARTİSİ 1- İsmail Parlak 2- Erkan Deniz TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Serkan Parıltı 2- Ödül Eda Çakıcıoğlu MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Sadettin Koç 2- Cuma Uzun BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Halide Demirel 2- Filiz Akın DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Erkan Tutka 2- Tahir Kavri BAĞIMSIZ -Pervin Buldan -ISPARTA- Kesin aday listelerine göre, Isparta'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1-Süreyya Sadi Bilgiç 2-Recep Özel 3-Suat Kolukırık 4-Pınar Taner Topsakal DEMOKRAT PARTİ 1-Nuri Kaplan 2-Hasan Kaleli 3-Fikret Sevinç 4-Mehmet Ateş CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1-Ali Haydar Öner 2-İrfan Bakır 3-Tanseli Çakmak 4-Naci Yoldaş EMEK PARTİSİ 1-Şükrü Taş 2-Sıla Söğütlü 3-Mehmet Hamdi Balcı 4-Gönül Karagenç MİLLET PARTİSİ 1-Mehmet Zeki Özen 2-Ali İhsan Başat 3-Osman Ertuğrul 4-Mevlüt Yavuz LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1-Seyit Çakmakçı 2-Enver Gülgen 3-Evrim Mintaz 4-Serhat Akkoyun SAADET PARTİSİ 1-Abdulbaki Özyurt 2-Dinçer Demirezen 3-Hüseyin Yıldızhan 4-Adem Oflaz HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1-Ali Meydan 2-Ramazan Aydınlı 3-Nuri Selam Çetin 4-Emine Akgün HALKIN SESİ PARTİSİ 1-Faruk Algınkılınç 2-Zehra Kütükçü 3-Ali Uysal 4-Nermin Marulcu MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1-Süleyman Nevzat Korkmaz 2-Hüseyin Avni Bıçaklı 3-Ahmet Ziya Nuhoğlu 4-Ahmet Ayyıldız DOĞRU YOL PARTİSİ 1-İzzet Bilgin 2-Hüseyin Ali Durmuş 3-Doğan Hamza Koyu 4-Ahmet Savcı TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1-İskender Aycan Doğer 2-Zehra Adıgüzel 3-Fatma Özbek Şancı 4-Erol Altıntaş MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1-Emrah Uslu 2-Ali Altuğ 3-Nuray Ordu 4-Alev Gökdağ BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1-Erdoğan Yeşilyayla 2-Ayşegül Acar 3-İsmail Yusuf Atasagun 4-Yusuf Işık DEMOKRATİK SOL PARTİ 1-Erdinç Caner Erarslan 2-Bircan Aslan 3-Nihat Doğanay 4-Hasan İsa Güneşsever BAĞIMSIZ -Mehmet Deniz Yıldırım -Mehmet Şevket Savlu -Adem Öcal