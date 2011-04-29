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Politika

HAKKARİ, HATAY,IĞDIR, ISPARTA KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:06

-HAKKARİ, HATAY,IĞDIR, ISPARTA KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre Hakkari'nin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Mehmet Necip Zeydan      2- Kasım Demir      3- Abdulmuttalip Özbek           DEMOKRAT PARTİ           1- Haydar Yıldız      2- Abdulgani Akdağ      3- Veysel Kazel           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Necmettin Yardımcı      2- Nurettin Çallı      3- Gürgin Tomris           MİLLET PARTİSİ           1- Tayyip Ural      2- Hüsamettin Akcan      3- Hasan Günay           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Mehmet Emin Akaslan      2- Hakan Salamış      3- İsmail Turan           SAADET PARTİSİ           1- Habip Çiftçi      2- Ahmet Emiroğlu      3- Murat Çiftçi           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Rıfat Geylan      2- Fehim Aslan      3- Murat Sevinç           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Bedrettin Sayılgan      2- Abdulaziz Gülbay      3- Doğan Varol           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Güler Kuş      2- Papatya Kılıç      3- Sabiha Kuru           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Nedim Serkan Durak      2- Veysi Atlı      3- Günay Akbayır           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Ali Çon      2- Şadiye Dönersu      3- İrfan Dönersu           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Fehim Taştan      2- Hüseyin Salık      3- Mehmet Yücel           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Ali Baygüneş      2- Abidin Geylan      3- Barış Baran Çur           BAĞIMSIZ           - Esat Canan      - Selahattin Demirtaş      - Adil Kurt -HATAY- Kesin aday listelerine göre, Hatay'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Sadullah Ergin      2- Orhan Karasayar      3- Mehmet Öntürk      4- Adem Yeşildal      5- Hacı Bayram Türkoğlu      6- Filiz Özçörekçi      7- Fevzi Şanverdi      8- Mehmet Saruhan      9- Abdülkerim Güven      10- Hür Emre Önal           DEMOKRAT PARTİ           1- Saadet Özmen      2- Fehmi Uçar      3- Ömer Aytekin      4- Recep Tekin      5- Ali Usta      6- Zerrin Yalçın      7- Şaban Erol Atılğanlar      8- İhsan Süs      9- Orhan Polat      10- Mehmet Küçük           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Mehmet Ali Ediboğlu      2- Mevlüt Dudu      3- Refik Eryılmaz      4- Hasan Akgöl      5- Nihad Matkap      6- Suzan Alhasoğlu      7- Uğur Bilkay      8- Ali Oğuz      9- Ali Aslan      10- Yılmaz Şahutoğlu           EMEK PARTİSİ           1- Mevlüt Bulgur      2- Şükran Ertaş      3- Mehmet Sarıkaş      4- Diren Zorlucan      5- Erdoğan Buyur      6- Servet Solmaz      7- Cavidan Nizamoğlu      8- Bahriye Kelleci      9- Cabir Güzel      10- Cemile Topaloğlu           MİLLET PARTİSİ           1- Mustafa Kundakçı      2- Harun Özeren      3- Ali İçin      4- Horik Yalçın      5- İsmail Bağdatlı      6- Medine Eraslan      7- Mehmet Nuri Aktar      8- Hülya Sıdan      9- Menekşe Nural Adıgüzel      10- Aysel Akarçay           SAADET PARTİSİ           1- Necmettin Çalışkan      2- Mehmet Ayaz      3- Halil Geçer      4- Atila Erol      5- Ramazan Öksüz      6- Ahmet Nebih Yöney      7- Nihat Yazıcı      8- Necati Börklü      9- Selami Çekiç      10- Fahri Serdar Özal           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Atila Duran      2- Beşir Çağan      3- İbrahim Hıdıroğlu      4- Mehmet Arslan      5- Fatma Eser      6- İzzet Melih Erozan      7- Medine Pınar Yörenç      8- Ebru Aydoğan      9- Bilal Arıcan      10- Orhan Korkut           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Nizam Gövce      2- Hüsamettin Aydın      3- Ayla Ayan      4- Songül Dağ      5- Veysal Karani Zortukoğlu      6- Cahit Ot      7- Muhammet Mücahit Filiz      8- Ahmet Yüksel      9- Uğur Ağırman      10- Mehmet Orhan           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Adnan Şefik Çirkin      2- Bilal Karaca      3- İsmail Hakkı Yücel      4- Selahaddin Gençer      5- Bülent Bahadırlı      6- Hüseyin Akgöl      7- Canan Gencer      8- Yaşar Gürakan      9- İrfan Oktay      10- Ömer Girgeç           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Maruf Kaymaz      2- Uğur Çalım      3- Yılmaz Geçer      4- Erdal Korkmaz      5- Bedrettin Tunç      6- Nurettin Yenen      7- Tekgül Aslıpek      8- Suna Hezer      9- İzzettin Tunçer      10- Ülger Göztepe           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Atıf Özbay      2- Nergiz Örs      3- Engin Kıra      4- Emsel Dede      5- Levent Paltacı      6- Sibel Çapar      7- Mehmet Ali Bağdatlı      8- İbrahim Doğan      9- Mustafa Toy      10- Necati Çapar           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Aysel Koç      2- Müslüm Gülistan      3- Hasan Elmas      4- Yahyahan Urfalıoğlu      5- Ayşe Şahin      6- Hasan Bayraktaroğlu      7- Şevket Solmaz      8- Mehmet Açıkgöz      9- Zeynep Boydaş      10- Gürbüz Ek           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Halil Akkaya      2- Ahmet Gündüzalp      3- Hüseyin Yunus      4- Metin Yeşilkaya      5- Nazmi Kalkar      6- Mevlüt Atabek      7- Halil Yazgeç      8- Yusuf Ziya Şanverdi      9- Fatih Özer      10- Ahmet Yıldızoğlu           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Adnan Günal      2- Ali Bıkmaz      3- Cuma Yurttakul      4- Durmuş Arslan      5- Varol Gürbüz      6- Özer İşçi      7- Maşallah Erdoğan      8- Hüseyin Yenigün      9- Şerife Akkurt      10- Mehmet Gündüz           BAĞIMSIZ           - Melih Sürmeli      - Mevlüt Uslu      - Nihat Taşkın      - Ali Başkar      - Hayrettin Arslan      - Mahmut Aksoy      - Mahmut Yardımcı -IĞDIR- Kesin aday listelerine göre, Iğdır'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Yaşar Akkuş      2- Nurettin Aras           DEMOKRAT PARTİ           1- Abdullah Güngör      2- İhsan Çetin           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Ekber Taner      2- Behman Gögce           MİLLET PARTİSİ           1- Yasin Yılmaz      2- Seher Karaardıç           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Nurdan Alpsan      2- Sinan Dereci           SAADET PARTİSİ           1- Nadir Akar      2- Sabri Doğru           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Zehra Polat      2- Çağdaş Özerez           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Ayhan Kara      2- Edip Emre Şeriati           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Sinan Oğan      2- Gündüz Güneş           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- İsmail Parlak      2- Erkan Deniz           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Serkan Parıltı      2- Ödül Eda Çakıcıoğlu           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Sadettin Koç      2- Cuma Uzun           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Halide Demirel      2- Filiz Akın           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Erkan Tutka      2- Tahir Kavri           BAĞIMSIZ           -Pervin Buldan -ISPARTA-  Kesin aday listelerine göre, Isparta'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1-Süreyya Sadi Bilgiç      2-Recep Özel      3-Suat Kolukırık      4-Pınar Taner Topsakal           DEMOKRAT PARTİ           1-Nuri Kaplan      2-Hasan Kaleli      3-Fikret Sevinç      4-Mehmet Ateş           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1-Ali Haydar Öner      2-İrfan Bakır      3-Tanseli Çakmak      4-Naci Yoldaş           EMEK PARTİSİ           1-Şükrü Taş      2-Sıla Söğütlü      3-Mehmet Hamdi Balcı      4-Gönül Karagenç           MİLLET PARTİSİ           1-Mehmet Zeki Özen      2-Ali İhsan Başat      3-Osman Ertuğrul      4-Mevlüt Yavuz           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1-Seyit Çakmakçı      2-Enver Gülgen      3-Evrim Mintaz      4-Serhat Akkoyun           SAADET PARTİSİ           1-Abdulbaki Özyurt      2-Dinçer Demirezen      3-Hüseyin Yıldızhan      4-Adem Oflaz           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1-Ali Meydan      2-Ramazan Aydınlı      3-Nuri Selam Çetin      4-Emine Akgün           HALKIN SESİ PARTİSİ           1-Faruk Algınkılınç      2-Zehra Kütükçü      3-Ali Uysal      4-Nermin Marulcu           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1-Süleyman Nevzat Korkmaz      2-Hüseyin Avni Bıçaklı      3-Ahmet Ziya Nuhoğlu      4-Ahmet Ayyıldız           DOĞRU YOL PARTİSİ           1-İzzet Bilgin      2-Hüseyin Ali Durmuş      3-Doğan Hamza Koyu      4-Ahmet Savcı           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1-İskender Aycan Doğer      2-Zehra Adıgüzel      3-Fatma Özbek Şancı      4-Erol Altıntaş           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1-Emrah Uslu      2-Ali Altuğ      3-Nuray Ordu      4-Alev Gökdağ           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1-Erdoğan Yeşilyayla      2-Ayşegül Acar      3-İsmail Yusuf Atasagun      4-Yusuf Işık           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1-Erdinç Caner Erarslan      2-Bircan Aslan      3-Nihat Doğanay      4-Hasan İsa Güneşsever           BAĞIMSIZ           -Mehmet Deniz Yıldırım      -Mehmet Şevket Savlu      -Adem Öcal  

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